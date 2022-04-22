В Минобороны заявили о стабилизации обстановки в Мариуполе

Обстановка в Мариуполе нормализовалась, жители города могут свободно передвигаться по улицам и не прятаться от обстрелов со стороны украинских националистических группировок. Об этом 22 апреля сообщает официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«В Мариуполе обстановка нормализовалась. Жители города получили возможность свободно передвигаться по улицам, не прячась от обстрелов украинских нацистов. Доставляется гуманитарная помощь: продукты, вода и предметы первой необходимости», — сказал он на брифинге.

Кроме того, власти Донецкой Народной Республики (ДНР) проводят расчистку улиц от завалов и пораженной военной техники вооруженных сил Украины (ВСУ).

По словам Конашенкова, члены радикальной группировки «Азов» вместе с иностранными наемниками из США и европейских стран надежно заблокированы на территории комбината «Азовсталь». При этом нацисты игнорируют требования российской стороны освободить якобы находящихся с ними женщин и детей для выезда в любом направлении.

Как уточнил представитель Минобороны, информация о порядке выхода гражданских лиц с территории комбината доводится до заблокированных там боевиков ежечасно.

«Удержание нацистами «Азова» и иностранными наемниками заложников из числа гражданских лиц, если они там есть, доказывает, что они не защитники, а конченые террористы», — подчеркнул Конашенков.

Также он указал, что заявления спикера Госдепа США о якобы сохранении украинскими силами контроля над Мариуполем являются фейком и пособничеством террористам на высоком государственном уровне. По его словам, Госдеп дезинформирует как американцев, так и всех остальных.

Накануне министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил президенту РФ Владимиру Путину о том, что в Мариуполе остаются заблокированными более 2 тыс. боевиков. Он добавил, что город находится под контролем Вооруженных сил РФ и народной милиции ДНР, а операцию по полному освобождению предприятия можно завершить за 3–4 дня. Глава государства в ответ приказал не штурмовать завод, руководствуясь соображениями сохранения жизни российских военнослужащих.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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