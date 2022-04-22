Прямой эфир
Сюжет:

В МО назвали пособничеством террористам заявления о контроле ВСУ над Мариуполем

В МО РФ назвали пособничеством террористам заявления Госдепа о контроле ВСУ над Мариуполем
0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Заявления спикера Госдепа США о якобы сохранении украинскими силами контроля над Мариуполем являются фейком. Об этом 22 апреля заявил представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

«Натужные попытки спикера Госдепартамента США привычно врать о якобы сохранении нацистским отребьем контроля над Мариуполем — фейк и прямое пособничество террористам на высоком государственном уровне», — сказал Конашенков.

По его словам, Госдеп дезинформирует как американцев, так и всех остальных.

Спецоперация в Донбассе 22 апреля. Текстовая трансляция
Как развиваются события в ЛДНР, на Украине и в мире на ее фоне — в онлайн-репортаже «Известий»

Ранее 22 апреля пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс сообщил, что якобы «украинские силы всё еще удерживают позиции в Мариуполе». Кроме того, в ведомстве назвали «дезинформацией» заявление о взятии города под полный контроль России. В то же время представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что в этих заявлениях американской стороны нет доли правды.

Также официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что США, делая провокационные заявления о том, кто контролирует Мариуполь, намеренно разжигают конфликт на Украине.

Накануне глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил президенту РФ Владимиру Путину, что Мариуполь находится под контролем Вооруженных сил РФ и народной милиции Донецкой Народной Республики. Он отметил, что территория завода «Азовсталь» с остатками националистов и иностранных наемников надежно заблокирована. По словам министра, на завершение операции по «Азовстали» нужно 3–4 дня. В свою очередь, глава государства приказал отменить штурм предприятия и призвал заблокировать промышленную зону завода так, «чтобы муха не пролетела».

РФ продолжает специальную операцию по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ДНР и ЛНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022