В МО назвали пособничеством террористам заявления о контроле ВСУ над Мариуполем

Заявления спикера Госдепа США о якобы сохранении украинскими силами контроля над Мариуполем являются фейком. Об этом 22 апреля заявил представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

«Натужные попытки спикера Госдепартамента США привычно врать о якобы сохранении нацистским отребьем контроля над Мариуполем — фейк и прямое пособничество террористам на высоком государственном уровне», — сказал Конашенков.

По его словам, Госдеп дезинформирует как американцев, так и всех остальных.

Ранее 22 апреля пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс сообщил, что якобы «украинские силы всё еще удерживают позиции в Мариуполе». Кроме того, в ведомстве назвали «дезинформацией» заявление о взятии города под полный контроль России. В то же время представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что в этих заявлениях американской стороны нет доли правды.

Также официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что США, делая провокационные заявления о том, кто контролирует Мариуполь, намеренно разжигают конфликт на Украине.

Накануне глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил президенту РФ Владимиру Путину, что Мариуполь находится под контролем Вооруженных сил РФ и народной милиции Донецкой Народной Республики. Он отметил, что территория завода «Азовсталь» с остатками националистов и иностранных наемников надежно заблокирована. По словам министра, на завершение операции по «Азовстали» нужно 3–4 дня. В свою очередь, глава государства приказал отменить штурм предприятия и призвал заблокировать промышленную зону завода так, «чтобы муха не пролетела».

РФ продолжает специальную операцию по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ДНР и ЛНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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