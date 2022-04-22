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Песков назвал ложью заявления Госдепа США о Мариуполе

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Представитель Кремля Дмитрий Песков 22 апреля прокомментировал заявления Госдепа США о том, что данные об освобождении Мариуполя от украинских националистов являются дезинформацией.

«В этих заявлениях нет доли правды. Мы предлагаем всем ориентироваться на информацию, которая была вчера предоставлена по линии Министерства обороны и которую докладывал министр обороны [РФ Сергей] Шойгу на встрече с президентом [РФ Владимиром] Путиным», — сказал Песков на брифинге.

Накануне Шойгу сообщил Путину, что Мариуполь находится под контролем Вооруженных сил РФ и Народной милиции Донецкой Народной Республики, а территория завода «Азовсталь» с остатками националистов и иностранных наемников надежно заблокирована.

По словам министра обороны, на завершение операции по «Азовстали» нужно 3–4 дня. Глава государства призвал заблокировать промышленную зону завода так, «чтобы муха не пролетела». Кроме того, Путин приказал отменить штурм «Азовстали».

В Госдепе, в свою очередь, заявили, что «украинские силы всё еще удерживают позиции в Мариуполе», а также назвали «дезинформацией» заявление о взятии города под полный контроль России. Об этом заявил пресс-секретарь ведомства Нед Прайс в ходе брифинга.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Кремле пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ЛНР и ДНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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