Шойгу доложил Путину об освобождении Мариуполя. Главное

В рамках спецоперации по защите Донбасса проходит освобождение украинского города Мариуполь. В ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным министр обороны станы Сергей Шойгу доложил том, что город полностью взят под контроль российскими военными, однако на предприятии «Азовсталь» всё еще укрываются свыше 2 тыс. украинских националистов. На этом фоне глава государства принял решение по дальнейшему штурму завода.

Доклад Шойгу об освобождении города

Как отметил глава российского военного ведомства, на сегодняшний день весь Мариуполь находится под контролем ВС России и народной милиции Донецкой Народной Республики, а территория завода «с остатками националистов и иностранных наемников надежно заблокирована».

Также он подчеркнул, что на завершение операции по «Азовстали», активная фаза которой началась 18 апреля, нужно три-четыре дня.

«Освобождая Мариуполь, российская армия и подразделения Народной милиции ДНР принимали все меры для сохранения жизни мирных граждан», — отметил Шойгу.

Вместе с тем, по словам главы Минобороны РФ, при попытках отхода националисты четыре раза пытались прикрываться мирными жителями, выгоняя тех из подвалов домов. При этом по предложенными российскими военными гуманитарным коридорам никто из них пока не вышел.

«В город было стянуто большое количество тяжелого вооружения, военной техники, в том числе танки, РСЗО «Смерч», «Ураган», артиллерийские системы большой мощности, ракетные комплексы «Точка-У». У «Точки-У» 120 км дальность, а наш Таганрог — 94 км от Мариуполя, столица Южного федерального округа Ростов примерно на этом расстоянии находится», — рассказал министр.

Однако, несмотря на противодействие боевиков, в Мариуполе удалось эвакуировать более 142 тыс. граждан. Были освобождены все заложники, находившиеся в порту города, добавил он.

Кроме того, Шойгу указал на то, что военнослужащим ВСУ и боевикам националистических батальонов предлагалось сложить оружие, им гарантировались жизнь, безопасность и оказание медицинской помощи.

Приказ Путина

Российский лидер указал на то, что завершение боевой работы по освобождению Мариуполя — это успех. Кроме того, он попросил Шойгу передать слова благодарности в войска, а также представить предложения по награждению отличившихся наших воинов к государственным наградам.

Вместе с тем, Путин отдал приказ по дальнейшей операции по «Азовстали». Так, глава государства призвал заблокировать промзону завода так, «чтобы муха не пролетела».

«Предлагаемый штурм промышленной зоны считаю нецелесообразным, приказываю отменить. Это тот случай, когда мы должны думать, — то есть мы всегда должны думать, но в данном случае тем более, — о сохранении жизни и здоровья наших солдат и офицеров», — подчеркнул российский лидер.

Помимо этого, глава государства поручил Шойгу еще раз предложить всем, кто до сих пор не сложил оружия, сделать это. Он отметил, что российская сторона гарантирует им жизнь и достойное обращение с ними в соответствии с соответствующими международно-правовыми актами. Всем раненым будет оказана квалифицированная медицинская помощь, заявил Путин.

Также российский лидер на встрече с министром обороны РФ отметил, что нужно обеспечить безусловное исполнение всех социальных гарантий для российских военных, участвующих в спецоперации, в отношении раненых и семей погибших.

«Нужно подумать над дополнительными мерами поддержки. А в отдельных случаях подумать и об увековечении памяти тех наших товарищей, кто проявил действительно героизм и пожертвовал своей жизнью для мирной жизни наших людей на Донбассе, для обеспечения мирной жизни и существования самой России, мирного существования нашей страны», — добавил он.

Освобождение Мариуполя

О начале активной фазы штурма завода «Азовсталь» силами российских военнослужащих и бойцов Народной милиции ДНР стало известно 18 апреля. Указывалось, что засевшие на заводе украинские боевики едва ли не каждый день пытаются вырваться из окружения — на окраинах промышленной зоны они действуют малыми группами, однако их попытки прорыва успешно подавляются.

До этого, как рассказал корреспондент «Известий», «Азовсталь» начали обстреливать листовками с предложением сдаться. Эти послания были адресованы украинским националистам.

19 апреля Минобороны РФ еще раз предложило украинским формированиям на заводе сдаться. По словам начальника Национального центра управления обороной РФ Михаила Мизинцева, это было сделано из-за катастрофического положения на заводе, а также в связи с гуманными принципами.

Спецоперация по защите Донбасса

17 февраля обстановка в Донбассе существенно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Донецкая и Луганская народные республики обратились за помощью к РФ. 21 февраля Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

На фоне обострения в регионе Россия 24 февраля начала операцию с целью защиты мирного населения Донбасса. Как тогда уточнил Песков, целями спецоперации также являются демилитаризация и денацификация Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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