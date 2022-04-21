Путин предложил увековечить память участников спецоперации РФ в Донбассе

Следует подумать над увековечиванием памяти российских военных, пожертвовавших своими жизнями в Донбассе. Об этом 21 апреля заявил президент РФ Владимир Путин.

«Нужно подумать над дополнительными мерами поддержки, а в отдельных случаях подумать и об увековечивании памяти тех наших товарищей, кто проявил действительно героизм и пожертвовал своей жизнью для мирной жизни наших людей в Донбассе и для обеспечения мирной жизни и существования самой России, мирного существования нашей страны», — сказал он на встрече с министром обороны РФ Сергеем Шойгу.

По словам президента, необходимо обеспечить безусловное исполнение всех социальных гарантий для участвующих в спецоперации российских военных, в отношении раненых и семей погибших.

Шойгу доложил Путину о взятии Мариуполя под контроль и эвакуации из города более 142 тыс. граждан. Глава государства назвал героями всех российских военных, которые отличились при освобождении Мариуполя.

«Представьте, пожалуйста, предложения по награждению отличившихся наших воинов к государственным наградам. Ясно, что в таких случаях по-другому не бывает, это разные награды, но я хочу, чтобы они все знали: в нашем понимании они все герои, в понимании всей России. Они все герои», — обратился он к главе Минобороны РФ.

Ранее в этот день сообщалось, что российский лидер на встрече с Шойгу призвал заблокировать промышленную зону «Азовстали» в Мариуполе так, «чтобы муха не пролетела». Штурм промышленной зоны он назвал нецелесообразным.

24 февраля Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения ДНР и ЛНР. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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