Шойгу доложил Путину о более 142 тыс. эвакуированных из Мариуполя граждан

Несмотря на противодействие боевиков, в Мариуполе удалось эвакуировать более 142 тыс. граждан. Об этом доложил президенту России Владимиру Путину министр обороны РФ Сергей Шойгу в четверг, 21 апреля.

«Нам удалось в Мариуполе после вашего поручения эвакуировать 142 711 мирных граждан», — отметил министр главе государства.

Шойгу также добавил, что освобождены все заложники, находившиеся в порту города, и Мариуполь полностью взят под контроль российскими военными. По его словам, боевики остаются заблокированными только на предприятии «Азовсталь», где укрывается более 2 тыс. националистов.

Как заявил глава Минобороны РФ, при попытках отхода они четыре раза пытались прикрываться мирными жителями, выгоняя тех из подвалов домов. При этом по предложенным российскими военными гуманитарным коридорам никто из них пока не вышел.

В то же время в Штабе территориальной обороны ДНР сообщили, что силы Донецкой Народной Республики за прошедшие сутки эвакуировали из Мариуполя в пункт приема беженцев в Безыменном еще 543 человека, среди которых 63 ребенка. Всего, по данным штаба, с 5 марта в Безыменное эвакуированы 21 045 человек.

В этот же день секретарь генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак и глава ДНР Денис Пушилин встретились с учащимися школы № 53 Мариуполя. Политик акцентировал внимание на том, что мир обязательно и скоро наступит на всей территории ДНР и сомневаться в этом не приходится.

18 апреля в Мариуполе начал работать детский сад № 38. Как рассказала сотрудница учреждения, детский сад возобновляет работу почти в том же составе, что и был.

В середине февраля в Донбассе ухудшилась обстановка из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик организовали эвакуацию жителей в РФ и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР, 24 февраля он объявил о начале спецоперации по защите мирных жителей Донбасса.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».