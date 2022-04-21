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Путин поручил заблокировать промышленную зону «Азовстали»

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Президент России Владимир Путин 21 апреля на встрече с главой Минобороны Сергеем Шойгу призвал заблокировать промышленную зону «Азовстали» в Мариуполе так, «чтобы муха не пролетела».

«Предлагаемый штурм промышленной зоны считаю нецелесообразным, приказываю отменить. Это тот случай, когда мы должны думать, — то есть мы всегда должны думать, но в данном случае тем более, — о сохранении жизни и здоровья наших солдат и офицеров. Не нужно лезть в эти катакомбы и ползать там под землей по этим промышленным объектам. Заблокируйте эту промышленную зону так, чтобы муха не пролетела», — поручил глава государства.

Шойгу, в свою очередь, доложил президенту, что украинские боевики надежно заблокированы на территории завода.

«На сегодня весь Мариуполь находится под контролем российской армии, народной милиции Донецкой Народной Республики, а территория завода «Азовсталь» с находящимися [там] остатками националистов и иностранных наемников надежно заблокирована», — сказал он.

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Министр добавил, что на завершение операции по «Азовстали» нужно три-четыре дня.

18 апреля стало известно о начале активной фазы штурма завода «Азовсталь» силами российских военнослужащих и бойцов Народной милиции Донецкой Народной Республики.

19 апреля Минобороны РФ предложило украинским формированиям на комбинате «Азовсталь» сдаться. План был предложен из-за катастрофического положения на заводе, а также в связи с гуманными принципами. Всем сложившим оружие гарантируется сохранение жизни.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Кремле пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ЛНР и ДНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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