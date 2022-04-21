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Спецоперация в Донбассе 21 апреля. Текстовая трансляция

Как развиваются события в ЛДНР, на Украине и в мире на ее фоне — в онлайн-репортаже «Известий»
Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko
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Спецоперация в Донбассе 21 апреля. Текстовая трансляция
2022-04-21 08:09:55">
2022-04-21 08:09:55
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Новая фаза специальной военной операции по защите Донбасса продолжается. Российские военные снова открыли гуманитарный коридор для эвакуации с комбината «Азовсталь» в Мариуполе мирных жителей, которые якобы там находятся, однако им никто не воспользовался. США путаются в заявлениях о военной помощи Украине, пока Германия ищет обходные пути поставок вооружения. Подробнее об обстановке на территориях Донецкой, Луганской народных республик и Украины, ходе спецоперации и обо всем, что происходит на ее фоне — в текстовой трансляции «Известий».

Текстовая трансляция
Сегодня, 10:02
Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу доложил российскому президенту Владимиру Путину об освобождении Мариуполя. По словам министра, украинские боевики остаются в «Азовстали», где заблокированы около 2 тыс. бойцов.
Сегодня, 10:01
Силы ЛНР вышли на границу Харьковской области и открыли дорогу на Харьков, что облегчит доставку гуманитарной помощи в освобожденные районы.
Сегодня, 09:55
Из Мариуполя за сутки эвакуировали 543 человека, в том числе 63 ребенка, передает штаб территориальной обороны ДНР. Они находятся в пункте оказания помощи в селе Безыменном, куда с 5 марта эвакуировали уже свыше 21 тыс. человек.
Сегодня, 09:50
Жительница Мариуполя рассказала корреспонденту «Известий» Алексею Полторанину, как украинские националисты обстреливали жилые многоквартирные дома. «За два часа девятиэтажка сгорала полностью», — отметила женщина, которую эвакуировали от «Азовстали».
Сегодня, 09:46
Международный уголовный суд месяц не реагирует на обращение правозащитников ДНР об ударе Украиной «Точкой-У» по центру Донецка, в результате которого 14 марта погибли 20 мирных жителей, еще 28 человек пострадали. «Должен был выйти на связь следователь, чтобы указать путь, как этот материал ему передать. На сегодняшний день, в течение месяца, никто не вышел на связь», — сказал ТАСС руководитель организации «Справедливая защита» Виталий Галахов.
Сегодня, 09:36
80 мирных жителей ДНР погибли за 64 дня эскалации конфликта со стороны украинских войск, говорится в сводке представительства республики в СЦКК. Накануне в результате обстрела погиб ребенок.
Сегодня, 09:32
Литва передала Украине тяжелые минометы, сообщил литовский министр обороны Арвидас Анушаускас. Точное количество техники он назвать отказался. Вместе с тем Анушаускас заявил, что предоставленная Киеву военная помощь, включающая отправку средств ПВО, противотанковых вооружений, гранат, пулеметов и другой техники, оценивается десятки миллионов евро.
Сегодня, 09:22
Росгвардейцы обнаружили в городе Изюм Харьковской области неразорвавшуюся ракету реактивной системы залпового огня и кассетные боеприпасы.
Сегодня, 09:16
Вице-премьер Украины Ирина Верещук объявила об открытии гуманитарного коридора из Мариуполя. Накануне, по ее словам, из города в Запорожье выехали четыре эвакуационных автобуса.
Сегодня, 09:12
Минобороны РФ показало кадры работы расчетов РСЗО «Смерч», задача которых — выводить из строя особо важные объекты военной инфраструктуры Украины.
Сегодня, 09:09
Один ребенок погиб при обстрелах ДНР, говорится в сводке представительства республики в СЦКК за сутки. Еще четыре мирных жителя ранены. Под обстрелы со стороны украинских войск попали шесть населенных пунктов: Александровка, Горловка, Донецк, Железная Балка, Озеряновка и Ясиноватая.
Сегодня, 09:03
Во время гражданского конфликта в 2014–2015 годах руководство ДНР сообщало об обнаружении массовых захоронений. В братских могилах после отступления ВСУ находили тела со вспоротыми животами. А Верховная рада тем временем принимает законы, которые упрощают и удешевляют процедуру пересадки органов. Может ли Украина при нынешней власти может стать источником дешевых «запчастей» для европейцев и американцев, читайте в материале «Известий» — «Потрошители: Киев хочет превратить Украину в дешевый источник человеческих органов».
Сегодня, 09:00
Более 915 тыс. человек прибыли в России с территорий Донецкой, Луганской народных республик и Украины с начала эскалации конфликта, сообщает ТАСС со ссылкой на источник с силовых структурах.
Сегодня, 09:00
16 мирных жителей ЛНР погибли в результате боевых действия с 17 февраля. По данным представительства республики в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК), еще 26 человек, в том числе четверо детей, получили ранения различной степени тяжести.
Сегодня, 08:24
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что страны НАТО продолжат поставки вооружения Украине.
Сегодня, 08:19
Тем временем в Пентагоне опровергли собственное заявление о поставках самолетов Киеву: официальный представитель ведомства Джон Кирби поправил себя, сказав, что украинская сторона получала от союзников не сами воздушные суда, а запасные детали для поврежденных аппаратов.
Сегодня, 08:15
В распоряжении «Известий» оказалось видео с места падения обломков, по предположительным данным, кассетной ракеты «Точка-У» в Шахтерске (ДНР). Погиб ребенок.
Сегодня, 08:10
Мариуполь — уже второстепенное направление спецоперации, судьба оставшихся там украинских боевиков предрешена, полагает военный эксперт Владислав Шурыгин. «Теперь все внимание сосредоточено на окружении мощной украинской группировки на Донбассе и ее перемалывании», — сказал он «Известиям». Подробнее о специальной военной операции читайте в нашем материале «Фронтальная нагрузка: появились первые результаты новой фазы военной операции».
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