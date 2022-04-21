Военный эксперт оценил поручение Путина заблокировать промзону «Азовстали»
Поручение президента России Владимира Путина заблокировать промзону «Азовстали» обусловлено желанием сберечь жизни российских солдат, считает военный эксперт Виктор Литовкин. Об этом он заявил в четверг, 21 апреля, «Известиям».
«Президент хочет сберечь жизни солдат и офицеров, так как боевые действия внутри подземного города, внутри этих катакомб чреваты большими потерями, потому что там разветвленная система ходов, перекрестков и ниш, откуда могут вести огонь засевшие там формирования бандеровские. Это затратно в плане человеческих жизней», — объяснил специалист.
В ходе блокады промзоны у засевших там солдат ВСУ закончатся боеприпасы, продукты питания и пресная вода, и им придется принимать решение о выходе наружу, добавил Литовкин.
Кроме того, эксперт упомянул и о другой стороне вопроса.
«Там, в подземелье, как сообщалось в СМИ, есть от 400 до 600 представителей иностранных государств. Это не все наемники, но и специалисты-инструкторы — французские, шведские, американские, турецкие и других государств. Если начинать штурм подземелья, бандеровцы скорее всего, их просто расстреляют или они погибнут в ходе боев», — отметил Литовкин.
При этом, по его словам, если организовать жесткую блокаду, то не исключено, что иностранные специалисты тоже покинут подземелье и пригодятся для того, чтобы «показать преступную деятельность их правительств, которые направили этих специалистов для ведения войны против России».
Ранее в этот день Путин на встрече с главой Минобороны Сергеем Шойгу призвал заблокировать промышленную зону «Азовстали» в Мариуполе так, «чтобы муха не пролетела». Шойгу в свою очередь доложил президенту, что украинские боевики надежно заблокированы на территории завода.
18 апреля стало известно о начале активной фазы штурма завода «Азовсталь» силами российских военнослужащих и бойцов Народной милиции Донецкой Народной Республики.
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