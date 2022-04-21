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Военный эксперт оценил поручение Путина заблокировать промзону «Азовстали»

Военный эксперт Литовкин: приказ Путина заблокировать промзону «Азовстали» обусловлен желанием сберечь жизни солдат
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Поручение президента России Владимира Путина заблокировать промзону «Азовстали» обусловлено желанием сберечь жизни российских солдат, считает военный эксперт Виктор Литовкин. Об этом он заявил в четверг, 21 апреля, «Известиям».

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«Президент хочет сберечь жизни солдат и офицеров, так как боевые действия внутри подземного города, внутри этих катакомб чреваты большими потерями, потому что там разветвленная система ходов, перекрестков и ниш, откуда могут вести огонь засевшие там формирования бандеровские. Это затратно в плане человеческих жизней», — объяснил специалист.

В ходе блокады промзоны у засевших там солдат ВСУ закончатся боеприпасы, продукты питания и пресная вода, и им придется принимать решение о выходе наружу, добавил Литовкин.

Кроме того, эксперт упомянул и о другой стороне вопроса.

«Там, в подземелье, как сообщалось в СМИ, есть от 400 до 600 представителей иностранных государств. Это не все наемники, но и специалисты-инструкторы — французские, шведские, американские, турецкие и других государств. Если начинать штурм подземелья, бандеровцы скорее всего, их просто расстреляют или они погибнут в ходе боев», — отметил Литовкин.

При этом, по его словам, если организовать жесткую блокаду, то не исключено, что иностранные специалисты тоже покинут подземелье и пригодятся для того, чтобы «показать преступную деятельность их правительств, которые направили этих специалистов для ведения войны против России».

Ранее в этот день Путин на встрече с главой Минобороны Сергеем Шойгу призвал заблокировать промышленную зону «Азовстали» в Мариуполе так, «чтобы муха не пролетела». Шойгу в свою очередь доложил президенту, что украинские боевики надежно заблокированы на территории завода.

18 апреля стало известно о начале активной фазы штурма завода «Азовсталь» силами российских военнослужащих и бойцов Народной милиции Донецкой Народной Республики.

19 апреля Минобороны РФ предложило украинским формированиям на комбинате «Азовсталь» сдаться. План был предложен из-за катастрофического положения на заводе, а также в связи с гуманными принципами. Всем сложившим оружие гарантируется сохранение жизни.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Кремле пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ЛНР и ДНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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