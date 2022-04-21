Активная фраза: мошенники вернулись к обзвону россиян после паузы в месяц

В начале апреля доля россиян, которым поступали звонки с подозрением на мошенничество, выросла до 4,9% после значительного спада активности злоумышленников в конце февраля . Такими данными с «Известиями» поделились в «Лаборатории Касперского». Тенденцию подтвердили в ЦБ, Минцифры и в крупнейших банках. Спустя полтора месяца после начала спецоперации на Украине находящиеся там подпольные call-центры передислоцировались, а также адаптировали каналы вывода денег, полагают эксперты. В Банке России уточнили, что с 24 февраля по 15 апреля заблокировали 17 тыс. номеров, используемых злоумышленниками.

Снова в деле

Доля россиян, сталкивающихся с мошенническими звонками, достигла минимального значения в 3,8% в конце февраля, но снова начала увеличиваться в конце марта . Об этом свидетельствуют данные приложения Kaspersky Who Calls, которые есть у «Известий». По информации сервиса, в первых числах апреля со звонками злоумышленников столкнулись 4,9% россиян . Для сравнения: в декабре 2021 года этот показатель держался в среднем на отметке в 10–11%.

Активная фраза Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

После затишья злоумышленники постепенно стали возвращаться к известным схемам и легендам, отметил главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов. Среди них — звонки якобы от сотрудников органов правопорядка или имитация голосового (интерактивного) меню финансовых организаций, роботизированные обзвоны . При этом в марте мошенники реагировали и на новостную повестку, например ссылались в разговоре с абонентами на возможные проблемы из-за отключения финансовых организаций от SWIFT, отметил эксперт.

В конце февраля – марте фиксировалось снижение количества мошеннических вызовов, подтвердили «Известиям» в Минцифры . В ведомстве уточнили, что по итогам марта уровень телефонного мошенничества снизился практически втрое по сравнению с тем же месяцем 2021 года. При этом с начала апреля действительно наблюдается рост количества мошеннических звонков, сказали в министерстве, добавив, что показатель остается более низким по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

— Увеличение числа вызовов в апреле связано с адаптацией используемых злоумышленниками мошеннических схем, маскировкой мошеннических вызовов, — полагают в Минцифры.

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Значительное снижение активности телефонных мошенников видят и в Банке России . В регуляторе сообщили, что с начала 2022 года по 23 февраля инициировали блокировку более чем 80 тыс. телефонных номеров, используемых злоумышленниками, а в период с 24 февраля по 15 апреля — 17 тыс. Тенденцию также подтвердили в крупнейших российских кредитных организациях: ВТБ, Газпромбанке, УБРиР, «Ренессанс Кредите», «Ак Барсе», Росбанке, «Зените». В ВТБ уточнили, что с начала апреля число обращений клиентов о мошеннических звонках выросло в 2,8 раза.

Новое место

Значительное снижение количества мошеннических звонков в феврале было связано с прекращением работы мошеннических call-центров на территории Украины , полагают в Ак Барс Банке. Еще одна причина — блокировка ряда платежных сервисов, через которые злоумышленники выводили деньги , предположил вице-президент «Ренессанс Кредита» Сергей Афанасьев.

Возобновление же активности преступников, скорее всего, связано с передислокацией мошеннических контакт-центров в другие города и регионы , считает директор департамента информационной безопасности Росбанка Михаил Иванов. В Ак Барс Банке предположили, что call-центры могли переехать в ближнее зарубежье или на Западную Украину. По информации источника «Известий» на платежном рынке, сейчас мошенники конвертируют украденные деньги в криптовалюту, а затем выводят их.

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По данным МВД, после начала специальной военной операции расположенные на Украине call-центры занимаются распространением фейков и призывов к противоправным деяниям , сказал директор Ассоциации развития финансовой грамотности Вениамин Каганов. Он пояснил: полиция предполагает, что на это направление переориентировались те, кто ранее занимался телефонным мошенничеством в отношении российских граждан.

— Предположительно, возобновление роста числа мошеннических звонков связано с необходимостью поиска дополнительных источников для финансирования информационных атак , направленных против специальной военной операции. Злоумышленники по-прежнему используют для введения в заблуждение методы социальной инженерии, меняются только инфоповоды, к которым они привязывают сценарии разговора, а также способ вывода средств, — подчеркнул Вениамин Каганов.

Подавляющее большинство мошеннических call-центров находится в Днепре (бывший Днепропетровск), а меньшая их часть — в Киеве, отметил основатель сервиса разведки утечек данных и мониторинга даркнета DLBI Ашот Оганесян. Эти города сейчас не затронуты специальной военной операцией, и мошенники вернулись к своей привычной деятельности, пояснил он. Кроме того, по словам эксперта, ограничения на валютном рынке, а также удаление приложений российских банков из сторов открыли множество новых схем. Новая повестка вывела криминальную отрасль из «кризиса», вызванного сокращением утечек банковских данных и формированием привычки к звонкам мошенников, заключил Ашот Оганесян.