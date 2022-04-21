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В ЛНР сообщили об открытии дороги на Харьков

Войска ЛНР вышли на границу Харьковской области и освободили дорогу на Харьков
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Военные Луганской Народной Республики (ЛНР) вышли на границу Харьковской области и открыли дорогу на Харьков, что облегчит доставку гуманитарной помощи в освобожденные районы региона. Об этом 21 апреля сообщил глава МВД ЛНР Игорь Корнет.

Спецоперация в Донбассе 21 апреля. Текстовая трансляция
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«Теперь дорога на Харьковскую область из Луганской Народной Республики свободна и безопасна и может использоваться для обеспечения логистического подвоза продуктов питания, топлива, и обеспечения освобожденных территорий Харькова, и обеспечения нормальной жизнедеятельности гражданского населения», — сказал он «РИА Новости».

Корнет добавил, что в настоящее время в ЛНР неосвобожденным от украинских вооруженных формирований «остался небольшой анклав — Северодонецк и Лисичанск».

«И на этом мы останавливаться не будем, продолжение будет. Задачи, которые были нарезаны при специальной операции на территории Украины, будут выполнены все четко и в срок», — подчеркнул министр.

Ранее в четверг стало известно, что в ближайшие несколько дней намечены запуск тепловой электрической станции в городе Счастье в ЛНР и подключение к ней обесточенных Киевом районов Харьковской области.

17 апреля официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что российские средства противовоздушной обороны сбили два украинских МиГ-29 в Харьковской области.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Кремле пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ЛНР и ДНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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