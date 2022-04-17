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Российские средства ПВО сбили два украинских МиГ-29 в Харьковской области

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Российские средства ПВО сбили два украинских МиГ-29 в Харьковской области, сообщили 17 апреля в Минобороны РФ.

В середине февраля в Донбассе ухудшилась обстановка из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик организовали эвакуацию жителей в РФ и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР, 24 февраля он объявил о начале спецоперации по защите мирных жителей Донбасса.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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