Спецоперация в Донбассе 17 апреля. Текстовая трансляция

Продолжается специальная военная операция по защите Донбасса. Заканчивается ликвидация очагов сопротивления украинских силовиков в Мариуполе, где националисты укрепились на территории «Азовстали». Минобороны России оценило потери ВСУ за время спецоперации в 24 тысячи военных. Продолжается санкционное давление на Россию. Подробнее об обстановке на территориях Донецкой, Луганской народных республик и Украины, а также обо всем, что происходит в мире на фоне спецоперации — в текстовой трансляции «Известий».