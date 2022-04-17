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Спецоперация в Донбассе 17 апреля. Текстовая трансляция

Как развиваются события в ЛДНР, на Украине и в мире на ее фоне — в онлайн-репортаже «Известий»
Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko
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Спецоперация в Донбассе 17 апреля. Текстовая трансляция
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2022-04-17 08:09:42
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Продолжается специальная военная операция по защите Донбасса. Заканчивается ликвидация очагов сопротивления украинских силовиков в Мариуполе, где националисты укрепились на территории «Азовстали». Минобороны России оценило потери ВСУ за время спецоперации в 24 тысячи военных. Продолжается санкционное давление на Россию. Подробнее об обстановке на территориях Донецкой, Луганской народных республик и Украины, а также обо всем, что происходит в мире на фоне спецоперации — в текстовой трансляции «Известий».

Текстовая трансляция
Сегодня, 09:32
Украинские военные за сутки 42 раза обстреляли территорию ДНР, сообщили в представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня. Ранения получили 11 мирных жителей.
Сегодня, 09:13
The Economist заявил об отсутствии мирового консенсуса по поводу антироссийских санкций, заметив, что даже некоторые давние союзники США отвергают настойчивые призывы Вашингтона ввести ограничения против России или хотя бы выступить с критикой действий Москвы.
Сегодня, 08:59
Согласно документам, обнаруженным при обыске у начальника полиции порта Херсона, СБУ завербовало членов территориальной обороны для подрывной работы в тылу РФ. Документы вместе с гранатами, запалами и радиостанциями обнаружены российскими силовиками в тайнике.
Сегодня, 08:41
Белый дом бездоказательно обвинил Россию в военных преступлениях на Украине, пишет американский журналист Патрик Лоуренс в «Консоршем ньюс». Он заметил, что Вашингтон преследует политические цели, подвергая цензуре выражение иного мнения.
Сегодня, 08:40
Российские военные обнаружили на позициях ВСУ запрещенные боеприпасы – экспансивные пули, которыми были заряжены винтовки украинских снайперов.
Сегодня, 08:23
Спикер Госдумы Вячеслав Володин выступил с требованиями к украинским властям: президенту Украины Владимиру Зеленскому следует незамедлительно отвести войска из ДНР и ЛНР, признать Крым российским и объявить внеблоковый статус Украины.
Сегодня, 08:20
Россия продолжает оказывать гуманитарную помощь жителям Украины. Корреспондент «Известий» показывает, как помогают людям в Харьковской области – туда прибыли фуры, полностью загруженные продуктами первой необходимости.
Сегодня, 08:17
Завод «Азовсталь» в Мариуполе начали обстреливать листовками с предложением украинским националистам сдаваться.
Сегодня, 08:17
В Министерстве обороны рассказали об очередных подвигах российских военнослужащих в ходе спецоперации. В частности, рассказано о смелости лейтенанта, командира танкового взвода Александра Бялика, который одним из первых повел свой взвод в бой с украинскими националистами во время марша батальонно-тактической группы танкового полка. Танк подорвался на мине, но Бялик продолжил вести огонь по противнику – и затем под огнем противника эвакуировал раненого механика.
Сегодня, 08:13
В Минобороны России накануне оценили потери Вооруженных сил Украины – по данным российского военного ведомства, за все время спецоперации общие потери украинских сил к 16 апреля составили 23 367 человек. При этом сами власти Украины утверждают, что потеряли всего 2,5-3 тыс. человек. Подробнее о потерях ВСУ – в материале «Известий».
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