Спецоперация в Донбассе 17 апреля. Текстовая трансляция

Украинские военные за сутки 42 раза обстреляли территорию ДНР, сообщили в представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня. Ранения получили 11 мирных жителей.
The Economist заявил об отсутствии мирового консенсуса по поводу антироссийских санкций, заметив, что даже некоторые давние союзники США отвергают настойчивые призывы Вашингтона ввести ограничения против России или хотя бы выступить с критикой действий Москвы.
Согласно документам, обнаруженным при обыске у начальника полиции порта Херсона, СБУ завербовало членов территориальной обороны для подрывной работы в тылу РФ. Документы вместе с гранатами, запалами и радиостанциями обнаружены российскими силовиками в тайнике.
Белый дом бездоказательно обвинил Россию в военных преступлениях на Украине, пишет американский журналист Патрик Лоуренс в «Консоршем ньюс». Он заметил, что Вашингтон преследует политические цели, подвергая цензуре выражение иного мнения.
Российские военные обнаружили на позициях ВСУ запрещенные боеприпасы – экспансивные пули, которыми были заряжены винтовки украинских снайперов.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин выступил с требованиями к украинским властям: президенту Украины Владимиру Зеленскому следует незамедлительно отвести войска из ДНР и ЛНР, признать Крым российским и объявить внеблоковый статус Украины.
Россия продолжает оказывать гуманитарную помощь жителям Украины. Корреспондент «Известий» показывает, как помогают людям в Харьковской области – туда прибыли фуры, полностью загруженные продуктами первой необходимости.
Завод «Азовсталь» в Мариуполе начали обстреливать листовками с предложением украинским националистам сдаваться.
В Министерстве обороны рассказали об очередных подвигах российских военнослужащих в ходе спецоперации. В частности, рассказано о смелости
лейтенанта, командира танкового взвода Александра Бялика, который одним из первых повел свой взвод в бой с украинскими националистами во время марша батальонно-тактической группы танкового полка. Танк подорвался на мине, но Бялик продолжил вести огонь по противнику – и затем под огнем противника эвакуировал раненого механика.
В Минобороны России накануне оценили потери Вооруженных сил Украины – по данным российского военного ведомства, за все время спецоперации общие потери украинских сил к 16 апреля составили 23 367 человек. При этом сами власти Украины утверждают, что потеряли всего 2,5-3 тыс. человек. Подробнее о потерях ВСУ – в материале
«Известий».