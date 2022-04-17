МО РФ рассказало о подвигах российских военных во время спецоперации

В Министерстве обороны РФ в воскресенье, 17 апреля, рассказали о мужестве и героизме российских военнослужащих в ходе спецоперации по защите мирного населения Донбасса.

В оборонном ведомстве отметили инициативность и отвагу майора Петра Точилкина, который, будучи начальником связи артиллерийской бригады, обеспечил абонентов своей бригады терминалами спутниковой связи, это позволило снизить эффект от применения противником постановщиков помех.

Уточняется, что до этого часть техники и линий связи командного пункта была повреждена минометным и артиллерийским огнем со стороны украинских радикалов. В ситуации, когда бригада могла остаться без связи с вышестоящим штабом и подразделениями, Точилкин вместе с подчиненными под непрекращающимся плотным огнем националистов самоотверженно приступили к восстановлению поврежденных изделий.

В результате умелых действий начальника артиллерийской бригады оборванные линии связи и поврежденная техника были оперативно восстановлены, что позволило обеспечить устойчивое управление бригадой в бою и отразить атаку националистов.

В Минобороны рассказали также о смелости лейтенанта, командира танкового взвода Александра Бялика, который повел свой взвод одним из первых в бой с формированием украинских националистов в ходе совершения марша батальонно-тактической группы танкового полка.

Продвигаясь далее вглубь обороны неонацистов, танк лейтенанта подорвался на вражеской мине, в результате чего потерял ход и загорелся. Тем не менее Бялик продолжил вести огонь по противнику из обездвиженного и горящего танка. После окончания боезапаса лейтенант он, действуя мужественно и не теряя самообладания, приказал личному составу эвакуироваться из горящего танка, занять оборону и вести бой с националистами, а сам под огнем противника эвакуировал раненого механика-водителя, тем самым сохранив ему жизнь. Доставив раненого механика-водителя

в безопасное место экипаж Александра Бялика вернулся в зону боевых действий, продолжив вести бой с врагом.

В ходе боя лейтенант со своим экипажем обнаружил и уничтожил три позиции националистов.

Сержант Олег Борисов, продолжили в ведомстве, командуя экипажем танка, выполнял боевую по поддержке мотострелковых подразделений, наступающих на позиции украинских националистов. В бою экипаж сержанта Борисова точным огнем из танка уничтожил три боевых машины пехоты противника и более 20 радикально настроенных боевиков, в том числе и иностранных наемников.

Кроме того, сержант прикрыл троих раненых военнослужащих мотострелкового подразделения, не способных самостоятельно выбраться из-под обстрела, а также эвакуировал их в укрытие, где им оперативно оказали медицинскую помощь.

В результате мужественных и профессиональных действий Борисова удалось нанести значительный урон противнику, а также спасти жизни раненым российским военнослужащим.

16 апреля официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков рассказал о том, как российские ПВО сбили в районе Одессы украинский военно-транспортный самолет, который должен был доставить крупную партию поставленного киевскому режиму западными странами вооружения.

Генерал-майор уточнил, что безвозвратные потери армии Украины, нацгвардии, а также наемников составляют 23 367 человек.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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