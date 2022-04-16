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Российская ПВО сбила в районе Одессы украинский транспортный самолет

Минобороны: ПВО России сбила под Одессой украинский транспортный самолет с оружием западных стран
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Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили в районе Одессы украинский военно-транспортный самолет. Об этом 16 апреля в ходе брифинга заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

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По его словам, сбитый борт должен был доставить крупную партию поставленного киевскому режиму западными странами вооружения.

Кроме того, российские силы сбили над населенными пунктами Лозовая и Веселая два украинских беспилотника.

По словам генерала, безвозвратные потери армии Украины, нацгвардии, а также наемников составляют 23 367 человек.

Кроме того, Конашенков рассказал, что вся городская территория Мариуполя зачищена от украинских войск, остатки группировки заблокированы на «Азовстали».

Также в субботу сообщалось, что украинские военные покинули свои позиции в здании краеведческого музея неподалеку от завода «Азовсталь».

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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