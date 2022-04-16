Потери ВСУ, нацгвардии и наемников составили более 23 тыс. человек

Безвозвратные потери армии Украины, нацгвардии, а также наемников составляют 23 367 человек. Об этом 16 апреля заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

«Министерство обороны Российской Федерации располагает достоверными данными об истинных потерях украинской армии, нацгвардии и прибывших иностранных наемников, которые Зеленский боится говорить народу Украины. Отдельные данные из украинских документов о своих потерях, раскрывающие место гибели, места захоронения погибших, мы в скором времени будем публиковать», — сказал Конашенков.

Также он отметил, что вся городская территория Мариуполя полностью зачищена от боевиков «Азов», иностранных наемников и ВСУ. По его словам, остатки украинской группировки в настоящий момент полностью заблокированы на металлургическом комбинате «Азовсталь».

Ранее в субботу он рассказал, что в ходе операции по освобождению Мариуполя сдались в плен 1464 украинских военнослужащих.

По данным Минобороны РФ, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 134 самолета, 460 беспилотных летательных аппаратов, 246 зенитных ракетных комплексов, 2 269 танков и других боевых бронированных машин, 252 установки реактивных систем залпового огня, 987 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2 158 единиц специальной военной автомобильной техники.

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