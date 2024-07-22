Группировка войск «Центр» нанесла удары по сотне позиций артиллерии ВСУ

Российская группировка войск «Центр» в течение суток нанесла удары по более чем 100 позициям артиллерии Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 22 июля сообщил представитель группировки Александр Савчук.

«Всего в течение суток нанесено огневое поражение 400 выявленным целям противника, в том числе 11 опорным пунктам, более 100 позициям полевой артиллерии», — приводит его слова «Интерфакс».

Отмечается, что российские военнослужащие нанесли удары по пяти украинским бригадам в Донецкой Народной Республике (ДНР) и отразили семь контратак.

Савчук сказал, что ВСУ потеряли до 320 человек, несколько единиц военной автотехники и семь артиллерийских орудий, поражены три полевых склада боеприпасов и пять позиций минометов. Кроме того, по его словам, средствами противовоздушной обороны (ПВО) сбиты две управляемые авиационные бомбы Hammer и три беспилотных летательных аппарата (БПЛА).

Ранее, 21 июля, сообщалось, что расчеты «Искандер-М» нанесли удар по двум эшелонам ВСУ в районе Барвенково в Донецкой Народной Республике. В результате этих ударов ВСУ потеряли до 240 военнослужащих и 60 единиц военной техники.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».