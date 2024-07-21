Расчеты «Искандер-М» нанесли удар по двум эшелонам ВСУ в ДНР

Расчеты «Искандер-М» атаковали два воинских эшелона Вооруженных сил Украины (ВСУ) с личным составом и техникой мехбригады в районе Барвенково в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 21 июля сообщили в Минобороны РФ.

«Расчетами оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер-М» нанесен групповой ракетный удар по двум воинским эшелонам (каждый по 20 платформ) с личным составом и военной техникой подразделений 41-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Барвенково в Донецкой Народной Республике», — говорится в сообщении министерства.

Там добавили, что в результате этих ударов ВСУ потеряли до 240 военнослужащих и 60 единиц военной техники, среди которой 14 бронеавтомобилей MaxxPro производства США, 10 канадских боевых бронированных машин Senator, семь бронетранспортеров (БТР), пять ремонтно-эвакуационных машин, две боевые машины разведки и более 20 грузовых автомобилей.

При контроле результатов огневого поражения использовался беспилотник «Орлан-10». На кадрах, опубликованных Минобороны РФ, видно попадание ракет комплекса «Искандер-М» по эшелонам.

Накануне, 20 июля, в российском оборонном ведомстве сообщили, что Вооруженные силы (ВС) РФ уничтожили за сутки две пусковые установки и радиолокационную станцию американского зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot. Для этого российские военные использовали авиацию, беспилотники и артиллерию.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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