Российские военнослужащие за прошедшие сутки уничтожили две пусковые установки и радиолокационную станцию американского зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot в зоне спецоперации. Об этом 20 июля сообщает Минобороны РФ.

«Уничтожены две пусковые установки и радиолокационная станция AN/МPQ-65 зенитного ракетного комплекса Patriot производства США», — говорится в сообщении.

Уточняется, что Вооруженные силы (ВС) России уничтожили установки и станцию при помощи оперативно-тактической авиации, беспилотников и артиллерии группировок. Кроме того, военные нанесли поражение живой силе и технике Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 113 районах.

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили две оперативно-тактические ракеты ATACMS и четыре реактивных снаряда HIMARS американского производства, а также 74 дрона самолетного типа, в том числе 27 — над территорией России.

В Минобороны РФ 10 июля проинформировали, что ВС РФ за сутки уничтожили три пусковые установки ЗРК Improved HAWK производства США и склады хранения безэкипажных катеров ВСУ. До этого, 6 июля, «Известия» опубликовали кадры уничтожения российскими войсками двух пусковых установок ЗРК Patriot ВСУ в районе населенного пункта Южное Одесской области.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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