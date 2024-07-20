На Курилах вулкан Эбеко выбросил пепел на высоту 2,5 км
Вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на высоту 2,5 км над уровнем моря. Об этом 20 июля сообщили в Институте вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.
«Шлейф пепла протянулся на 5 км на восток от вулкана», — сказано в сообщении института в Telegram.
Объявлен оранжевый авиационный код. Активность вулкана может быть опасна для местных авиаперевозок.
В прошлый раз вулкан выбрасывал пепел 18 июля.
Вулкан Эбеко — сложный стратовулкан с несколькими вершинными кратерами. Он находится в северной части острова Парамушир, в 7 км от города Северо-Курильска, и активизировался в середине ноября 2016 года.