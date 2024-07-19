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Нетаньяху отверг заключение суда ООН об оккупации палестинских территорий

Нетаньяху: еврейский народ не является оккупантом на своей земле
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Фото: REUTERS/Nir Elias
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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отверг заключение Международного суда ООН о признании поселенческой активности страны на Западном берегу Иордана аннексией. Об этом 19 июля он написал в соцсети Х (бывш. Twitter).

«Еврейский народ не оккупант на своей земле: ни в нашей вечной столице Иерусалиме, ни на земле наших предков в Иудее и Самарии. Никакое лживое решение в Гааге не исказит эту историческую правду», — написал Нетаньяху.

По его словам, законность израильских поселений «на всех территориях» Израиля не может быть оспорена.

Тем временем глава МИД Палестины Рияд аль-Малики призвал все страны и ООН пересмотреть отношения с Израилем с целью гарантировать, что они не способствуют дальнейшей агрессии Тель-Авива.

«Это означает, что все государства и ООН должны немедленно пересмотреть свои двусторонние отношения с Израилем, чтобы гарантировать, что их политика не будет способствовать продолжающейся агрессии Израиля против палестинского народа», — заявил он журналистам после заседания суда в Гааге.

Ранее в этот день Международный суд ООН счел поселенческую деятельность Израиля на палестинских территориях нарушением международного права и назвал это аннексией палестинских территорий. Председатель суда Наваф Салам также указал, что Израиль как можно скорее должен прекратить присутствие на оккупированных палестинских территориях и выплатить репарации за ущерб, причиненный оккупацией.

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20 мая прокурор Международного уголовного суда (МУС) выпустил заявление, в котором потребовал выдачи ордера на арест Нетаньяху. Суд обвиняет его в совершении военных преступлений и преступлений против человечности на территории Палестины с 8 октября 2023 года. Также МУС намерен добиваться выдачи ордеров на арест для трех лидеров палестинского движения ХАМАС: Яхьи Синвара, Мохаммеда Ибрагима Аль-Масри (Дейфа) и Исмаила Хании.

Президента США Джо Байдена возмутило требование в отношении властей Израиля. Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен указал, что решение МУС «не приносит пользы и способно поставить под угрозу усилия по достижению соглашения о прекращении огня» и освобождению заложников. 27 июня МУС отложил принятие решения о выдаче ордеров на арест Нетаньяху и Галанта.

Ранее, 12 мая, Египет решил присоединиться к иску ЮАР против Израиля в Международном суде ООН. Истец просит вынести постановление о том, что Израиль нарушил обязательства по Конвенции о геноциде 1948 года своими действиями в секторе Газа. По мнению африканской страны, шаги Израиля носят характер геноцида, так как совершаются с целью «уничтожить палестинцев в секторе Газа как часть более широкой палестинской национальной, расовой и этнической группы».

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября 2023 года, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.

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