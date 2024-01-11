Суд ООН начал слушания по иску ЮАР против Израиля за действия в Газе

Международный суд ООН в Гааге начал слушания по иску ЮАР с просьбой признать действия Израиля в секторе Газа геноцидом. Об этом в четверг, 11 января, сообщает Reuters.

В этот день будут заслушаны аргументы ЮАР, а в пятницу, 12 января, Израилю дадут возможность предоставить ответ на обвинения.

При этом агентство прогнозирует, что суд в ближайшее время не будет выносить решение по обвинениям в геноциде, поскольку подобные разбирательства могут занять годы. Однако уже в этом месяце возможно решение органа о неких чрезвычайных мерах, считают журналисты.

Отмечается, что обе стороны запланировали марши и митинги в Гааге в поддержку своих позиций. В рамках данных усилий ранее в этот день уже состоялся марш сторонников Израиля, которые несли флаги страны и фотографии заложников палестинского движения ХАМАС.

ЮАР обратилась в Международный суд ООН в Гааге 30 декабря 2023 года с просьбой вынести постановление, что Израиль нарушил обязательства по Конвенции о геноциде 1948 года своими действиями в секторе Газа.

По мнению африканской страны, они носят характер геноцида, так как совершаются с целью «уничтожить палестинцев в секторе Газа как часть более широкой палестинской национальной, расовой и этнической группы».

В ответ на это 31 декабря премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал заявления руководства ЮАР лживыми разглагольствованиями и пустой болтовней. По его словам, напротив, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) «действует максимально морально».

После этого, 4 января 2024 года, в Госдепе США заявили о своем отказе считать действия Израиля в секторе Газа геноцидом. 9 января госсекретарь Энтони Блинкен назвал обвинения в сторону Израиля беспочвенными и выразил мнение, что иск ЮАР «отвлекает внимание» мирового сообщества от урегулирования палестино-израильского конфликта.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.