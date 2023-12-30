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ЮАР обратилась в суд ООН с просьбой признать действия Израиля в секторе Газа геноцидом

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Фото: Global Look Press/IMAGO/Naaman Omar apaimages
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Южно-Африканская Республика (ЮАР) обратилась в Международный суд ООН в Гааге с просьбой о вынесении постановления, что Израиль нарушил обязательства по Конвенции о геноциде 1948 года своими действиями в секторе Газа. Об этом сообщили 29 декабря на сайте МИД страны.

«Заявление по этому поводу было подано в Суд 29 декабря 2023 года, в котором Суду предлагается в срочном порядке объявить, что Израиль, нарушая свои обязательства по Конвенции о геноциде, должен немедленно прекратить все действия, нарушающие этот документ, и вытекающие из него обязательства», — говорится в сообщении.

По мнению африканской страны, действия Израиля по отношению к жителям сектора Газа носят характер геноцида, так как совершаются с целью «уничтожить палестинцев в секторе Газа как часть более широкой палестинской национальной, расовой и этнической группы», сообщается в заявлении, направленном в Суд. ЮАР попросила призвать страну к ответственности и при этом напомнила, что осуждает любое нападение на гражданских лиц, в том числе израильтян.

В ответ на это МИД Израиля попросил Международный суд ООН отклонить претензии ЮАР и назвал их «кровавым наветом», сообщает The Times of Israel. Кроме того, по мнению израильской стороны, Южная Африка сотрудничает с террористической группировкой, которая призывает к разрушению израильского государства.

«Израиль с отвращением отвергает кровавый навет, распространяемый ЮАР в ее заявлении в Международный суд. Иск ЮАР не имеет ни фактической, ни юридической основы и представляет собой подлую и презрительную эксплуатацию суда», — говорится в заявлении израильского МИД.

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Ранее, 28 декабря, палестинское информационное агентство WAFA сообщило, что несколько мирных жителей, в основном дети и женщины, были убиты или получили ранения в результате обстрела лагеря беженцев Нусейрат в центральной части сектора Газа. Также в среду израильская авиация совершила несколько налетов на центр города Хан-Юнис.

24 декабря сообщалось, что в результате обстрела ЦАХАЛ по лагерю беженцев Аль-Магази в секторе Газа погибло 70 человек. При этом позже, 27 декабря, стало известно, что всего число погибших в результате ударов Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по сектору Газа выросло до 21 тыс. человек.

12 декабря Генассамблея (ГА) ООН приняла резолюцию с требованием о немедленном прекращении огня в зоне палестино-израильского конфликта. За резолюцию проголосовали 153 государства, в том числе Россия и Китай, против высказались 10 стран, еще 23 государства воздержались от голосования.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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