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ГА ООН приняла резолюцию о немедленном прекращении огня в секторе Газа

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Фото: REUTERS/Eduardo Munoz
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Генассамблея Организации Объединенных Наций ( ГА ООН) 12 декабря приняла резолюцию о немедленном прекращении огня в зоне палестино-израильского конфликта, сообщает новостная служба ООН.

Подготовлена резолюция была Египтом и Мавританией. Ее авторы подчеркивали, что документ создан исключительно из гуманитарных соображений. Таким образом, за резолюцию проголосовали 153 государства, в том числе Россия и Китай, против высказались 10 стран, еще 23 государства воздержались от голосования.

При этом ГА ООН отклонила поправку США с требованием осудить палестинское движение ХАМАС.

Управа силы: Израиль не планирует возобновлять переговоры с ХАМАС
И намерен добиваться возвращения заложников военным путем

До этого, 10 декабря, официальный представитель председателя ГА ООН Моника Грейли заявила, что запрошенная Египтом и Мавританией срочная спецсессия по Палестине будет возобновлена 12 декабря.

Ранее, 8 декабря, США наложили в СБ ООН вето на проект резолюции ОАЭ с требованием немедленного прекращения огня в секторе Газа. В тот же день заместитель постоянного представителя США при ООН Роберт Вуд заявил, что Вашингтон не поддержал призывы к немедленному прекращению огня в секторе Газа, поскольку они «посеют семена следующей войны».

Тогда же первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский указал на то, что США фактически запрещают СБ ООН вмешаться в палестино-израильский конфликт. Он также добавил, что страдания мирных жителей из-за продолжающегося палестино-израильского конфликта должны быть остановлены в то время, как есть те, кто извлекает выгоду от этого.

4 декабря официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари сообщил, что Израиль продолжает расширять масштабы операции против палестинского радикального движения ХАМАС в секторе Газа. Действовавшее с 24 ноября перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось 1 декабря. Благодаря данному соглашению о временном прекращении огня стороны обменялись более чем 200 заложниками и заключенными.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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