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США не поддержали призывы к немедленному прекращению огня в секторе Газа

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Фото: REUTERS/Athit Perawongmetha
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Соединенные Штаты Америки не поддержали призывы к немедленному прекращению огня в секторе Газа, поскольку они «посеют семена следующей войны». Об этом заявил 8 декабря заместитель постоянного представителя США при ООН Роберт Вуд на заседании Совета Безопасности организации, посвященном ситуации на Ближнем Востоке. Трансляция велась на сайте ООН.

«Хотя Соединенные Штаты решительно поддерживают прочный мир, в котором и израильтяне, и палестинцы смогут жить в безопасности, мы не поддерживаем призывы к немедленному прекращению огня. Это лишь посеет семена следующей войны, поскольку [исламистское палестинское движение] ХАМАС не желает видеть прочный мир», — сообщил он.

По словам Вуда, Вашингтон поддерживает паузу в боевых действиях, чтобы защитить гражданское население и позволить освободить заложников, которых захватило движение ХАМАС во время нападения на Израиль 7 октября. Он также подчеркнул, что конфликт не менее трагичен для мирного населения в секторе Газа, а масштабы страданий гражданского населения «опустошительные и душераздирающие».

Управа силы: Израиль не планирует возобновлять переговоры с ХАМАС
И намерен добиваться возвращения заложников военным путем

Ранее, 7 декабря, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что нет никакой надежды на скорое завершение конфликта в секторе Газа. По ее мнению, ситуация на Ближнем Востоке была во многом спровоцирована США и их «разнузданностью в реализации собственной исключительности».

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от этих условий.

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