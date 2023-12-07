Захарова заявила об отсутствии надежды на скорое прекращение огня в Газе

Нет никакой надежды на скорое завершение конфликта в секторе Газа. Об этом 7 декабря заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Как пишут все эксперты-политологи, и это очевидно, — нет никакой, к сожалению, надежды на то, что это в ближайшее время завершится», — сказала она в эфире телеканала «Соловьев Live».

Она также подчеркнула, что ситуация на Ближнем Востоке была во многом спровоцирована США и их «разнузданностью в реализации собственной исключительности».

Ранее в этот день советник в офисе премьер-министра еврейского государства Дмитрий Гендельман заявил, что Израиль не намерен возвращаться за стол переговорам по вопросу гуманитарного перемирия в секторе Газа. По его словам, именно жесткое и решительное применение военной силы вынудило ХАМАС требовать гуманитарного перемирия.

Накануне официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что ситуация с продолжающимся палестино-израильским конфликтом вызывает обеспокоенность. По его словам, все хотели бы продолжения гуманитарной паузы в боевых действиях, но ситуация снова вернулась в военное русло.

До этого, 1 декабря, исполнительный директор Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Кэтрин Рассел заявила, что, если организация не сможет доставить нуждающимся воду, еду, медикаменты, одеяла и теплую одежду, сектор Газа ждет гуманитарная катастрофа. Рассел также призвала стороны конфликта обеспечить защиту детей и оказание им помощи в соответствии с их обязательствами по международному гуманитарному праву.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от этих условий.