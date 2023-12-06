Реклама
Прямой эфир
Мир
Песков отреагировал на планы G7 ввести санкции на алмазы
Мир
Песков заявил о невозможности победить Россию на поле боя
Мир
Al Jazeera сообщил о сбитом ВМС США беспилотнике на юге Красного моря
Мир
Песков указал на дальнейшее сотрудничество РФ и Саудовской Аравии в инвестициях
Мир
Министры иностранных дел G7 призвали КНДР ликвидировать имеющиеся ракеты
Мир
Песков сообщил о продолжении переговоров Путина и саудовского кронпринца
Мир
Байден выразил уверенность в атаке России на страны НАТО после победы в СВО
Мир
В МИД РФ высказались за укрепление безопасности Абхазии и Южной Осетии
Мир
В ХАМАС заявили о тысячах тел погибших под завалами в секторе Газа
Мир
США сообщили о планах размещения в секторе Газа международных сил безопасности
Мир
Байден призвал конгресс срочно утвердить запрос о средствах для Киева
Мир
Лидеры G7 заявили о неизменности своей позиции по Тайваню
Мир
США выделили Украине новый пакет вооружений на сумму до $175 млн
Мир
Генсек ООН предрек обрушение общественного порядка в секторе Газа
Мир
Британцев предупредили о проблемах с отоплением на Рождество из-за высоких цен
Сюжет:

Песков выразил обеспокоенность ввиду усугубления ситуации в секторе Газа

0
Фото: REUTERS/Ahmed Zakot
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в среду, 6 декабря, заявил, что ситуация с продолжающимся палестино-израильским конфликтом вызывает обеспокоенность.

«Пока ситуация вызывает глубокую обеспокоенность. Все, естественно, хотели бы продолжения [гуманитарной] паузы в боевых действиях, но мы видим, что ситуация снова вернулась в военное русло», — указал он.

Режим возвращения огня: почему прервано перемирие между ХАМАС и Израилем
И чего удалось достичь за последние семь дней действия соглашения

В этот же день сообщалось, из сектора Газа через пункт пропуска «Рафах» на границе с Египтом вышли еще более 50 россиян и членов их семей. Как отметили в МЧС России, пункт пропуска пересекли 53 гражданина РФ и члены их семей, в том числе 27 детей.

4 декабря президент России Владимир Путин заявил, что палестино-израильский конфликт приобрел черты гуманитарной катастрофы.

До этого, 1 декабря, исполнительный директор Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Кэтрин Рассел заявила, что, если организация не сможет доставить нуждающимся воду, еду, медикаменты, одеяла и теплую одежду, сектор Газа ждет гуманитарная катастрофа. Рассел также призвала стороны конфликта обеспечить защиту детей и оказание им помощи в соответствии с их обязательствами по международному гуманитарному праву.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от этих условий.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023