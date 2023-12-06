Песков выразил обеспокоенность ввиду усугубления ситуации в секторе Газа

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в среду, 6 декабря, заявил, что ситуация с продолжающимся палестино-израильским конфликтом вызывает обеспокоенность.

«Пока ситуация вызывает глубокую обеспокоенность. Все, естественно, хотели бы продолжения [гуманитарной] паузы в боевых действиях, но мы видим, что ситуация снова вернулась в военное русло», — указал он.

В этот же день сообщалось, из сектора Газа через пункт пропуска «Рафах» на границе с Египтом вышли еще более 50 россиян и членов их семей. Как отметили в МЧС России, пункт пропуска пересекли 53 гражданина РФ и члены их семей, в том числе 27 детей.

4 декабря президент России Владимир Путин заявил, что палестино-израильский конфликт приобрел черты гуманитарной катастрофы.

До этого, 1 декабря, исполнительный директор Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Кэтрин Рассел заявила, что, если организация не сможет доставить нуждающимся воду, еду, медикаменты, одеяла и теплую одежду, сектор Газа ждет гуманитарная катастрофа. Рассел также призвала стороны конфликта обеспечить защиту детей и оказание им помощи в соответствии с их обязательствами по международному гуманитарному праву.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от этих условий.