МЧС РФ заявило о выходе из сектора Газа еще более 50 россиян

Из сектора Газа через пункт пропуска «Рафах» на границе с Египтом вышли еще более 50 россиян и членов их семей. Об этом 6 декабря сообщило МЧС России.

«МЧС России в Египте продолжает работу по приему людей, прошедших КПП «Рафах». Сегодня пункт пропуска пересекли 53 гражданина РФ и члена их семей, в том числе 27 детей», — говорится в сообщении министерства.

Как следует из опубликованного МЧС видео, сотрудники содействуют вышедшим из сектора Газа в оформлении документов. Детям спасатели дают игрушки и книги.

Ранее в этот день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в Россию прибыли 883 эвакуированных из сектора Газа россиянина из приблизительно 1100 обратившихся за помощью. По словам дипломата, выездная группа МИД РФ совместно с МЧС и другими ведомствами помогла людям в прохождении пограничного и миграционного контроля.

Первый в декабре спецборт МЧС с эвакуированными из сектора Газа россиянами и членами их семей приземлился в ночь на вторник в аэропорту Домодедово. Накануне их вывели из анклава через «Рафах». По данным МЧС, среди них 30 детей.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от этих условий.