Захарова сообщила о прибытии в РФ 883 эвакуированных из сектора Газа

В Россию прибыли 883 эвакуированных из сектора Газа россиянина из приблизительно 1100 обратившихся за помощью. Об этом в среду, 6 декабря, рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она объяснила, что после возобновления 2 декабря поэтапного выхода иностранных граждан через контрольно-пропускной пункт (КПП) «Рафах» на территории Египта удалось вывезти 135 россиян и палестинцев.

«Эта информация на конец вчерашнего дня (5 декабря. — Ред.), поэтому просьба понимать, что эти цифры могут колебаться буквально в течение нескольких часов. 5 декабря в аэропорт Домодедово спецрейсом МЧС из Каира прибыла очередная группа — 120 человек», — подчеркнула Захарова на брифинге.

По словам дипломата, выездная группа МИД РФ совместно с МЧС и другими ведомствами оказала содействие в прохождении пограничного и миграционного контроля.

«Всего с 12 ноября из сектора Газа удалось вывезти 898 граждан России и палестинцев — членов их семей. Из них в Россию уже прибыли 883 человека из около 1100 обратившихся за помощью», — указала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.

Первый в декабре спецборт МЧС с эвакуированными из сектора Газа россиянами и членами их семей приземлился в ночь на вторник в аэропорту Домодедово. Накануне их вывели из анклава через контрольно-пропускной пункт (КПП) «Рафах». По данным МЧС, среди них 30 детей.

3 декабря в оперативный штаб МЧС РФ в Каире прибыла новая группа россиян, эвакуированных из анклава. Один из граждан выразил благодарность за оказанную им помощь.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от этих условий.