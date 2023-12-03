МЧС показало видео с эвакуированными из сектора Газа россиянами

В оперативный штаб МЧС РФ в Каире прибыла новая группа россиян, эвакуированных из сектора Газа 3 декабря.

На кадрах, опубликованных ведомством, видно, как сотрудники МЧС оказывают медицинскую помощь и помогают с оформлением документов.

«Я хочу сказать спасибо. Мы приехали из сектора Газа, где происходит война. Там у нас очень ужасно. У меня там семья, у меня жена, мама, четыре дочки и один сынок. Они там живут, ходят в школу. Я хочу, чтобы они со мной уехали в Россию», — рассказал один из эвакуированных.

Ранее в этот день через пункт пропуска «Рафах» прошли еще 133 россиянина и члены их семей. В МЧС России сообщили, что гражданам РФ оказывается нужная им помощь. После прохождения всех необходимых процедур они будут доставлены в Москву.

Накануне в представительстве РФ при Палестинской национальной администрации сообщили о возобновлении эвакуации из сектора Газа российских граждан и их родственников-палестинцев. Отмечалось, что процесс идет на фоне возобновившихся боевых действий и осложняется высокой интенсивностью ударов, которые израильская армия наносит по всей территории сектора Газа, в том числе по южным районам, расположенным вблизи КПП «Рафах».

До этого, 1 декабря, стало известно, что порядка 200 человек из российского списка ожидают эвакуацию из сектора Газа.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 28 ноября сообщила, что эвакуация из Газы продолжится после завершения гуманитарной паузы. Она уточнила, что в секторе Газа и Египте находится несколько сотен россиян. Тогда же замглавы МИД России Михаил Богданов сообщил, что эвакуационные мероприятия России в секторе Газа завершаются, а из анклава уже вывезены сотни людей.

Действовавшее с 24 ноября перемирие между Израилем и радикальным движением ХАМАС истекло 1 декабря в 7:00 (8:00 мск). Благодаря данному соглашению о временном прекращении огня стороны обменялись более чем 200 заложниками и заключенными.

1 декабря Израиль заявил о том, что боевики ХАМАС нарушили перемирие и открыли огонь по израильской территории. В связи с этим израильская армия возобновила боевые действия в Газе, уточнили в военном ведомстве.

Обострение на Ближнем Востоке началось утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от этих условий.