МИД сообщил о скором завершении эвакуации россиян из сектора Газа

Эвакуационные мероприятия России в секторе Газа завершаются, из анклава вывезены сотни людей, заявил 28 ноября замглавы МИД России Михаил Богданов на мероприятии по случаю памятной даты в посольстве Палестины в Москве.

«Практически подходят к концу эвакуационные наши мероприятия, мы вывезли сотни и наших, и не наших граждан из сектора Газа из тех, что пожелали вернуться в Россию», — сказал Богданов журналистам.

Ранее во вторник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уточнила, что в секторе Газа и Египте находятся несколько сотен россиян. Их эвакуация продолжается, подчеркнула дипломат.

Днем ранее, 27 ноября, пресс-секретарь представительства РФ в Палестине Алия Зарипова отметила, что порядка 200 граждан РФ и членов их семей ожидают эвакуации из сектора Газа. Заявки на эвакуацию из анклава продолжают поступать, уточнила «Газета.Ru».

В этот же день семья освобожденного из Газы россиянина Рони Кривого поблагодарила МИД России, главу ведомства Сергея Лаврова, а также других сотрудников министерства и всех российских дипломатов, принявших участие в гуманитарной операции. Как уточнялось, представители палестинского движения ХАМАС отказывались выдавать заложника.

26 ноября ХАМАС показало кадры с передачей Израилю третьей группы заложников, в которой также оказался гражданин России Кривой.

Обострение на Ближнем Востоке началось утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.