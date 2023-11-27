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Семья освобожденного из Газы россиянина поблагодарила МИД России

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Фото: МИД РФ
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Семья россиянина, освобожденного из Газы, поблагодарила МИД России, лично главу ведомства Сергея Лаврова, а также других сотрудников министерства и всех российских дипломатов, принявших участие в этой гуманитарной операции. Об этом говорится 27 ноября в Telegram-канале российского внешнеполитического ведомства.

С братом и сестрой освобожденного из сектора Газа россиянина Рони Кривого встретился спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замминистра МИД Михаил Богданов.

«Благодарны за всю работу Российской Федерации. За то, что продолжаете ее и помогаете вернуть всех других заложников. Видим результаты», — сказал брат освобожденного Игорь.

Замминистра добавил, что вчера на российскую сторону «выходили палестинцы в том, что касается российских граждан с учетом нашей просьбы вывести их «за скобки» сделки».

Рони Кривого отказывались менять, уточнил дипломат.

«С самого начала передавали списки других российских граждан. Кого мы знали и даже ФИО родственников российских граждан, также оказавшихся в заложниках. Этот список передали ХАМАС. Они обещали его рассмотреть. Для них это тоже важный вопрос», — заключил Богданов.

Ранее в понедельник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва позитивно оценивает жест доброй воли палестинского движения ХАМАС по освобождению заложника с гражданством РФ, а также готовность палестинского движения взаимодействовать для решения гуманитарных проблем.

26 ноября ХАМАС показало кадры с передачей Израилю третьей группы заложников, в которой также оказался гражданин России Кривой.

Освобожденный россиянин работал звукооператором на музыкальном фестивале Supernova на юге Израиля, который атаковало движение 7 октября. Мужчине 25 лет, и он имеет израильское гражданство. Сначала он успел сбежать от бойцов ХАМАС, спрятался в яме, но боевики всё равно его нашли.

Утром 24 ноября вступило в силу соглашение о временном прекращении огня между движением ХАМАС и Израилем. Перемирие началось в 07:00 (08:00 мск). В ХАМАС выразили надежду на то, что гуманитарное перемирие будет продлено.

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Обострение на Ближнем Востоке началось утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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