Освобожденный ХАМАС россиянин работал на атакованном 7 октября фестивале в Израиле

Освобожденный палестинским движением ХАМАС россиянин Рон Кривой работал звукооператором на музыкальном фестивале Supernova на юге Израиля, который атаковало движение 7 октября. Об этом 26 ноября сообщило израильское издание Times of Israel.

Россиянину 25 лет. У него также есть израильское гражданство.

«Рон Кривой, 25 лет, гражданин России и Израиля, работал на музыкальном фестивале Supernova, когда его похитили», — сказано в материале.

Как уточняется, сначала мужчина успел сбежать от бойцов ХАМАС, он спрятался в яме, но они всё равно его нашли.

Ранее в этот день ХАМАС сообщило о передаче Международному комитету Красного Креста заложника с российским гражданством.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что россиянин был освобожден ХАМАС вне списка обмена. Речь шла о прямых договоренностях между российскими представителями и палестинским движением. Как она подчеркнула, работа будет продолжена.

Всего в плену ХАМАС в качестве заложников удерживаются 5–6 россиян. Среди них одна женщина.

Помимо этого, ХАМАС 26 ноября также передало Международному комитету Красного Креста третью группу заложников. В нее входят 17 человек.

Соглашение о временном прекращении огня между ХАМАС и Израилем вступило в силу утром 24 ноября.

Обострение ситуации на Ближнем Востоке началось 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.