Захарова сообщила об освобождении россиянина ХАМАС вне списка обмена

Россиянин освобожден палестинским движением ХАМАС вне списка обмена. Об этом 26 ноября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она уточнила, что израильтянин с паспортом РФ был освобожден в результате прямых договоренностей с ХАМАС. При первой возможности российские дипломаты посетят его.

«Это освобождение произошло вне списка об обмене. Речь идет о прямых договоренностях между российскими представителями и ХАМАС. Эта работа будет продолжена», — написала Захарова в своем Telegram-канале.

Ранее в этот день палестинское движение само сообщило об освобождении россиянина. Как уточнялось, это было сделано в знак признания позиции России.

Сообщалось, что в плену ХАМАС в качестве заложников удерживаются 5–6 россиян. Среди них одна женщина.

Ранее в воскресенье израильская радиостанция Kan сообщила о получении властями Израиля нового списка удерживаемых в секторе Газа граждан, которых планирует освободить ХАМАС. Подробная информация не приводилась.

Накануне ХАМАС передало МККК 13 израильских заложников и семь иностранцев. Отмечается, что среди заложников были граждане Таиланда. Израиль в соответствии с соглашением выпустил из тюрьмы 39 палестинских заключенных. Позднее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что вторая группа освобожденных из сектора Газа заложников ХАМАС прибыла на израильскую территорию.

Соглашение о временном прекращении огня между ХАМАС и Израилем вступило в силу утром 24 ноября. Палестинское движение освободило первую партию заложников из 24 пленных, Израиль освободил 39 палестинских женщин и детей.

Обострение ситуации на Ближнем Востоке началось утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.