ХАМАС передало Красному Кресту заложника с российским гражданством

ХАМАС 26 ноября передало Международному комитету Красного Креста (МККК) заложника с российским гражданством. Как сообщило палестинское движение, россиянин освобожден в знак признания позиции РФ.

«В ответ на усилия президента России Владимира Путина и в знак признания позиции России в поддержку палестинского дела движение исламского сопротивления ХАМАС освободило одного из задержанных с российским гражданством», — говорится в сообщении в их Telegram-канале.

Как уточняет ТАСС, россиянин передан представителям МККК.

Кроме того, как сообщили в посольстве Израиля в России, в Москву прибыли члены семей израильтян с российским гражданством, удерживаемых в заложниках ХАМАС с 7 октября. Там добавили, что семьи проведут встречу с замминистра иностранных дел Михаилом Богдановым, послом Израиля в РФ Александром Бен-Цви, а также с лидерами еврейской общины и представителями российских СМИ.

Сообщалось, что в плену ХАМАС в качестве заложников удерживаются 5–6 россиян. Среди них — одна женщина.

Ранее в воскресенье израильская радиостанция Kan сообщила о получении властями Израиля нового списка удерживаемых в секторе Газа граждан, которых планирует освободить ХАМАС. Подробная информация не приводилась.

Накануне ХАМАС передало МККК 13 израильских заложников и семь иностранцев. Отмечается, что среди заложников были граждане Таиланда. Израиль в соответствии с соглашением выпустил из тюрьмы 39 палестинских заключенных. Позднее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что вторая группа освобожденных из сектора Газа заложников ХАМАС прибыла на израильскую территорию.

Соглашение о временном прекращении огня между ХАМАС и Израилем вступило в силу утром 24 ноября. Палестинское движение освободило первую партию заложников из 24 пленных, Израиль освободил 39 палестинских женщин и детей.

Обострение ситуации на Ближнем Востоке началось утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.