Катар подтвердил освобождение 39 палестинских женщин и детей из тюрем Израиля

Официальный представитель МИД Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари 24 ноября подтвердил освобождение 39 палестинских женщин и детей из израильских тюрем в рамках соглашения между Израилем и палестинским движением ХАМАС.

«Мы подтверждаем освобождение 39 женщин и детей, содержавшихся в израильских тюрьмах, во исполнение предусмотренных соглашением обязательств», — написал он в социальной сети X (бывш. Twitter).

Ранее в этот день газетa The Times of Israel сообщила, что управление израильских тюрем начинает процесс освобождения палестинских заключенных, осужденных за терроризм, в рамках соглашения с ХАМАС.

Тогда же, 24 ноября, Красный Крест сообщил об освобождении группы из 24 пленных из сектора Газа. В ХАМАС также подтвердили данную информацию. Отмечалось, что среди освобожденных 13 израильтян и 12 граждан Таиланда.

24 ноября вступило в силу соглашение о временном прекращении огня между Израилем и ХАМАС. Представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари 23 ноября сообщил, что перемирие в секторе Газа между Израилем и ХАМАС начнется в 7:00 (8:00 мск) 24 ноября. Дипломат отметил, что списки всех мирных жителей, которые будут освобождены из Газы, согласованы.

Правительство Израиля 22 ноября одобрило план по возвращению минимум 50 заложников ХАМАС в течение четырех дней, во время которых не будут вестись боевые действия. ХАМАС подтвердило достижение договоренности о четырехдневном перемирии для возвращения заложников. В ответ на освобождение 50 израильтян, удерживаемых палестинским движением в секторе Газа, Израиль отпустит на свободу 150 палестинских заключенных.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда радикальное палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.