Правительство Израиля одобрило план по возвращению заложников ХАМАС

Правительство Израиля 22 ноября одобрило план по возвращению минимум 50 заложников палестинского движения ХАМАС в течение четырех дней. Об этом говорится в заявлении канцелярии премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху.

«Израильское правительство намерено вернуть всех заложников домой. Сегодня вечером правительство утвердило план первого этапа достижения этой цели, в соответствии с которым по меньшей мере 50 похищенных — женщин и детей — будут освобождены за четыре дня, в течение которых в боевых действиях наступит затишье. Освобождение еще 10 похищенных даст еще один день затишья», — говорится в заявлении.

Отмечается, что после этого операция в секторе Газа возобновится.

Накануне старший советник израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху Марк Регев сообщил, что в случае одобрения сделки с ХАМАС об освобождении пленных Израиль сможет приступить к ее осуществлению 23 ноября. На вопрос о возможном продлении периода прекращения огня в рамках сделки он подчеркнул, что Израиль может рассмотреть такой вариант.

В тот же день Нетаньяху сообщил, что Тель-Авиву предстоит принять тяжелое решение по сделке об освобождении заложников в секторе Газа. Израильский лидер также подчеркнул, что в планах Тель-Авива довести до конца военную операцию в секторе Газа даже после возможного временного прекращения огня, чтобы освободить часть заложников.

20 ноября министр чрезвычайного правительства страны Бени Ганц сообщил, что Израиль продолжит проведение операции в секторе Газа даже в случае освобождения заложников.

13 ноября телеканал Al Jazeera сообщил о готовности ХАМАС освободить до 70 находящихся в заложниках граждан Израиля в обмен на пятидневное перемирие.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда радикальное палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.