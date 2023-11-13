ХАМАС заявило о готовности освободить 70 заложников при условии временного перемирия

Палестинское движение ХАМАС готово освободить до 70 находящихся в заложниках граждан Израиля в обмен на пятидневное перемирие. Об этом заявил представитель военного крыла ХАМАС бригад «Аль-Кассама» Абу Убейда в своем аудиовыступлении в понедельник, 13 ноября, сообщает телеканал Al Jazeera.

«Враг потребовал освободить 100 женщин и детей, находящихся в заложниках в Газе. Мы сообщили посредникам, что можем в течение перемирия в пять дней выпустить 50 женщин и детей, цифра в конце концов может достигнуть 70», — сказал он.

Как сообщил представитель ХАМАС, заложников трудно найти, поскольку они рассредоточены по различным отрядам и службам. Также Убейда потребовал освобождения 200 палестинских детей и 75 женщин, которые, по его словам, являются заложниками израильской стороны конфликта.

В качестве условий освобождения граждан Израиля он потребовал полного прекращения огня в течение пяти дней и обеспечения доступа в сектор Газа гуманитарной помощи.

«Но враг всё еще медлит в отношении этого предложения», —высказался Убейда.

Ранее в тот же день глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз намерен потребовать от Израиля немедленных гуманитарных пауз в секторе Газа. Кроме того, он напомнил Иерусалиму о необходимости более внимательно выбирать цели для атак, чтобы снизить потери среди мирного населения.

Накануне, 12 ноября, Боррель призвал ХАМАС к «немедленному и безоговорочному освобождению всех заложников». Их нужно предоставить Международному комитету Красного Креста (МККК), добавил он. Боррель отметил, что вооруженные столкновения приводят к тяжелым последствиям: разрушению больниц, потерям среди гражданского населения и медицинского персонала.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда радикальное палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

По последним данным, число погибших в секторе Газа превысило 11 тыс. человек, еще 27,5 тыс. пострадали. С израильской стороны погибли 1405 человек, еще 5,6 тыс. пострадали.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.