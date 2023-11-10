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Число погибших в секторе Газа превысило 11 тыс. человек

Минздрав: с 7 октября в секторе Газа погибло 11 тыс. человек
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Фото: Global Look Press/Abed Rahim Khatib
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Число погибших при ударах Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по сектору Газа превысило 11 тыс. человек. Об этом 10 ноября сообщило издание Al-Arabiya со ссылкой на минздрав палестинского анклава.

Так, в число погибших входят 4506 детей. Еще 27 490 человек получили ранения.

Ранее в этот день глава агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) Филиппе Лаззарини сообщил о гибели более 100 сотрудников организации в секторе Газа с 7 октября. Он добавил, что «для прекращения этой трагедии требуется немедленное гуманитарное прекращение огня».

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7 ноября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о более чем 160 погибших при исполнении служебных обязанностей медработниках в секторе Газа. До этого, 4 ноября, генсек ООН Антониу Гутерриш сообщил, что убежища БАПОР заполнены почти в четыре раза больше своей вместимости и подвергаются бомбардировкам.

В тот же день палестинское информационное агентство WAFA со ссылкой на минздрав сектора Газа сообщил о 150 погибших медработниках в анклаве. Уточнялось, что жертвами также стали 43 сотрудника гражданской обороны, было повреждено 50 машин скорой помощи, 27 из них полностью выведены из строя.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда радикальное палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

По последним данным, в результате конфликта число жертв среди израильтян возросло до 1405 человек, еще 5,6 тыс. пострадали.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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