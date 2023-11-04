Минздрав Палестины сообщил о гибели 150 медработников из-за ударов Израиля

По меньшей мере 150 медработников погибли в результате ударов Израиля по сектору Газа. Об этом в субботу, 4 ноября, сообщило палестинское информационное агентство WAFA со ссылкой на заявление минздрава страны.

По данным ведомства, Израиль произвел 130 атак на палестинский сектор здравоохранения. В результате погибли 150 медицинских работников и 43 сотрудника гражданской обороны. Также было повреждено 50 машин скорой помощи, 27 из них полностью выведены из строя.

В министерстве добавили, что в секторе Газа число погибших возросло до 9425 человек, ранения получило более 25 тыс.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.