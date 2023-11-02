Ракетный ход: нанесет ли Израиль ответные удары по Йемену

Израиль может нанести ответные удары по стратегическим точкам в Йемене, с которых хуситы осуществляют пуск ракет в сторону еврейского государства, считают эксперты. Военной реакции можно ожидать и от Саудовской Аравии, которая, по информации СМИ, уже перехватывала ракеты, выпущенные «Ансар Аллах» — проиранской йеменской группировкой. Однако в экспертном сообществе полагают, что Эр-Рияд не будет предпринимать резких шагов в нынешней ситуации, так как борьба с хуситами может быть воспринята как поддержка Израиля. О разрастании конфликта между Израилем и ХАМАС — в материале «Известий».

Новый этап — новые последствия

Пока Израиль продолжает усиливать наземные операции в секторе Газа, в конфликт всё больше втягиваются новые региональные игроки. «Ансар Аллах» (проиранская йеменская группировка хуситов) еще 31 октября запустила ракеты и беспилотники по территории Израиля в ответ «на преступления сионисткой агрессии» против жителей палестинского анклава.

В целом удары хуситов осуществлялись на протяжении всей последней недели, однако йеменская группировка ни разу официально не комментировала обвинения в свой адрес. Ранее, к примеру, сообщалось, что ВМС США перехватили ракеты над акваторией Красного моря, выпущенные, предположительно, из Йемена. Также часть ракет были перехвачены Саудовской Аравией. Кроме того, недавнее падение беспилотника в граничащем с Израилем египетском городе Таба связывают с хуситами.

Их признание, по сути, означает начало вступления еще одной прокси-силы Тегерана — наряду с ливанской шиитской партией «Хезболла» — в войну Израиля и ХАМАС.

«Наши вооруженные силы запустили большой залп баллистических, крылатых ракет и беспилотников по целям противника на оккупированных территориях Палестины для поддержки наших братьев в секторе Газа», — заявил пресс-секретарь движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа.

По его словам, это уже третья по счету операция. При этом он выразил намерение хуситов продолжать наносить всё больше ракетных ударов по противнику до тех пор, пока Израиль не откажется от военных действий против сектора Газа.

Кроме того, член политбюро движения «Ансар Аллах» Хизам Асад вызвал своим постом ночью 1 ноября в соцсети X (бывш. Twitter) большую волну вопросов вокруг лаконичного сообщения на арабском и иврите — «Эйлат». При этом в ночь с 31 октября на 1 ноября в ЦАХАЛ сообщили, что в воздух были подняты истребители из-за ракетной угрозы на юге Эйлата, однако все цели были уничтожены за пределами воздушного пространства Израиля.

— Признание хуситами пусков ракет и беспилотников в сторону Израиля действительно очень важное развитие событий «Бури Аль-Аксы» (атаки ХАМАС 7 октября. — «Известия»). Я предполагаю, что подразделения «Ансар Аллах» будут наносить удары по израильским торговым кораблям в Красном море и Баб-эль-Мандебском проливе, — рассказал «Известиям» йеменский эксперт по международным отношениям Юсеф Мареаи.

По его словам, Иран таким образом хочет дать понять, что весь регион может окунуться в пучину кровопролитного полномасштабного конфликта. Тегеран 1 ноября официально заявил, что, «если военные действия против беззащитного народа Газы не будут немедленно прекращены, существует риск расширения масштабов войны и конфликта в регионе в любой момент». При этом ответственность за последствия, по мнению Ирана, лежит непосредственно на американское правительство и израильские власти.

— То, что Тегеран пошел на начало эскалации с территории Йемена, это некое послание Западу для решения сегодняшнего кризиса в секторе Газа. Они [иранцы] демонстрируют тем самым свою мощь и способность повлиять на регион Красного моря, который считается важной транспортной артерией мирового масштаба, — отметил эксперт из Йемена Юсеф Мареаи.

Справка «Известий» Сейчас фактически открыт второй фронт на юге Ливана — севере Израиля. При этом ЦАХАЛ и «Хезболла», по информации СМИ, несут большие потери в технике и личном составе, но и тут бои носят пока ограниченный характер. Официальные власти Бейрута выступают против открытой военной конфронтации с Израилем. С момента начала конфликта генеральный-секретарь партии «Хезболла» Хасан Насралла пока не сделал ни одного официального заявления. Многие связывают это с оценкой ситуации и консультациями с Ираном по дальнейшему развитию событий. Так, недавно стало известно, что он выступит с речью 3 ноября.

Реакция ЦАХАЛ

Израильская армия на фоне угрозы со стороны Йемена уже отправила в регион Красного моря ракетные катера. При этом 31 октября в ЦАХАЛ уточнили, что системой ПВО «Хец» были перехвачены баллистические ракеты класса «земля — земля», которые были выпущены по израильскому побережью Красного моря, по всей видимости, со стороны Йемена.

Отмечается, что это первое практическое применение подобной системы противоракетной обороны с начала конфликта 7 октября. Согласно официальным заявлениям, Израиль сейчас изучает варианты ответных мер на атаку хуситов по территории страны.

— США и их союзники не позволят остановить торговый поток в Красном море из-за украинского кризиса и санкций на российскую нефть. В их интересах сохранить безопасность в этом регионе, так как он играет очень важную не только стратегическую, но и экономическую роль, — полагает научный сотрудник Центра стратегических исследований Саны Марад Арифи.

Эксперты сходятся во мнении, что дальнейшее обострение будет всё больше влиять на энергетические рынки и рост цен на международных фондовых площадках. И в случае дальнейшей эскалации последует незамедлительный ответ со стороны ВМС Израиля, уверены они. По мнению специалистов, израильтяне могут начать наносить удары по стратегическим точкам хуситов.

— Это будут показательные удары, чтобы продемонстрировать силу и убедить хуситов в необходимости отказаться от военных шагов против Израиля, — рассказал в беседе с «Известиями» востоковед Роланд Биджамов.



Впрочем, эксперты предполагают, что удар против хуситов могут нанести и США, которые активно присутствуют в Персидском заливе.

Необходимо подчеркнуть, что расстояние между Йеменом и Израилем — приблизительно 1,5 тыс. км. Согласно оценкам Израильского института по исследованиям национальной безопасности, основные угрозы для еврейского государства представляют ракеты иранского производства и модифицированные варианты советских образцов — например, «Сумар», «Ховейзе» и «Кудс 2».

В 2022 году ракетами йеменской группировки был поражен аэропорт Абу-Даби во время войны хуситов против коалиции арабских стран под руководством Эр-Рияда. Другие удары пришлись по стратегическим и военным объектам в Саудовской Аравии. Во всех случаях они достигали своих целей, несмотря на то что на вооружении этих стран Персидского залива стоят самые современные системы ПВО западного образца.

Как может развиваться конфликт

Действия хуситов против Израиля, однако, могут вызвать ответную реакцию не только со стороны еврейского государства и США. Серьезную обеспокоенность вызывает возможное возобновление боевых действий на Аравийском полуострове между хуситами из «Ансар Аллах» и йеменскими правительственными силами, которые как раз поддерживает Саудовская Аравия. Конфликт длится уже девять лет, но сейчас прямые столкновения не происходят, так как было заключено перемирие между воюющими сторонами.

Учитывая тот факт, что часть ракет, выпущенных из Йемена, по всей видимости, пролетают над воздушным пространством Саудовской Аравии, Эр-Рияд может начать предпринимать ответные меры.

Более того, агентство Bloomberg ранее сообщило со ссылкой на источники, что ВВС Саудовской Аравии якобы были приведены в состояние повышенной готовности после боестолкновений с отрядами хуситов в приграничном районе Джизан. В результате боев погибли четыре саудовских солдата. Официальных комментариев, однако, не последовало.

— Речь пока не идет о нарушении перемирия между сторонами. Пролет ракет над территориями Саудовской Аравии, конечно, создает угрозу национальной безопасности страны, и по этой причине их перехватывают средства ПВО. С другой стороны, я не думаю, что Саудовская Аравия предпримет какие-то другие конкретные действия или начнет какую-то операцию в ответ на запуск ракет по Израилю, — рассказал в беседе с «Известиями» востоковед Роланд Биджамов.

По мнению эксперта, это связано с тем, что подобные действия будут негативно восприняты в арабском мире, так как Эр-Рияд начнет вести боевые действия против стороны, которая пытается помочь ХАМАС. В этом случае Саудовская Аравия понесет очень сильные репутационные убытки, резюмировал специалист.