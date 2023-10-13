«Для многих на Ближнем Востоке это идеальный шторм»

В очередной раунд ближневосточного противостояния вовлечено множество игроков. Каждый из них преследует свои интересы. Однако катастрофический уровень насилия и взаимного ожесточения, вероятно, стал для его архитекторов неожиданным. Поэтому существует серьезная угроза разрастания кризиса за пределы Израиля и Палестины. Развитие и детали конфликта «Известия» обсудили в рамках подкаста «Посольский приказ» с востоковедом и публицистом Андреем Онтиковым.

«Урегулирование отношений между Израилем и Саудовской Аравией сегодня поставлено на паузу»

— Многим до сих пор неясны интересы внешних игроков в этом кризисе. Какие цели они преследуют, на ваш взгляд?

— Желание урегулировать свои политические задачи на Ближнем Востоке всегда было и всегда будет, потому что культурно, религиозно и экономически это очень разный регион. Если же взять нынешнее обострение, то, например, обратите внимание на то, что ОАЭ осудили действия ХАМАС — всё это произошло после сближения между Эмиратами и Израилем во времена Дональда Трампа. Понятно, что Иран оказывает существенную поддержку движению ХАМАС: они плотно сотрудничают на протяжении некоторого времени. Не скажу ничего нового: одна из основных задач в ходе нынешнего конфликта — прервать процесс урегулирования отношений между Саудовской Аравией и Израилем, который для Вашингтона является крайне важным. Напомню, в ходе сентябрьского саммита G20 был представлен новый логистический проект из Индии в Европу, минуя Иран. Теперь же его будущее поставлено на паузу. Но это отнюдь не единственная причина. Повторюсь, на Ближнем Востоке сходятся интересы множества глобальных акторов.

Военные палестинского движения ХАМАС Фото: Global Look Press/Majdi Fathi

— На фоне дипломатических успехов в налаживании отношений с Израилем, с одной стороны, и с Ираном, с другой стороны, какова роль Саудовской Аравии?

— Саудовцам деваться особо некуда, и понятно, что процесс примирения будет поставлен на паузу. Хотя взаимный интерес в нем по-прежнему есть. Сейчас идет активное «перетягивание саудовского каната». Мы видели восстановление отношений Эр-Рияда с Ираном, которому поспособствовали в Москве и Пекине. С другой стороны, мы видим усилия США по примирению КСА с Израилем. Но есть еще одна проблема. Саудовцы были в числе авторов арабской мирной инициативы, в рамках которой наряду с решением множества аспектов палестинской проблемы Израилю давались определенные гарантии. Саудовская Аравия во времена Трампа предпринимала определенные шаги по примирению. Пример ОАЭ показал, что улица воспринимает это тяжело, но в итоге принимает. Эр-Рияд сделал тоже небольшой шажок, предоставив свое воздушное пространство для пролета самолетов из Израиля в ОАЭ. Однако сейчас запущенные процессы, конечно, заморожены.

«Россия не может себе позволить отсутствовать на Ближнем Востоке»

— Известны противоречия между Байденом и Нетаньяху. При этом Вашингтон не может не оказывать поддержку своему стратегическому партнеру. Получается, Белый дом в определенном смысле находится в патовой ситуации?

— Между демократической администрацией в Вашингтоне и кабинетом Нетаньяху отношения действительно крайне натянутые. Конечно же, американцы хотели бы видеть на посту израильского премьер-министра кого-то другого. При этом, насколько я знаю, у американцев давно налажены хорошие связи с ХАМАС. Ведь де-факто ХАМАС — это родственная организация «Братьям-мусульманам» (запрещенная в РФ террористическая группировка), а они, в свою очередь, напрямую связаны с американскими спецслужбами. Особенно это хорошо проявилось во времена «арабской весны», где «Братья-мусульмане» были главной военно-политической силой, пользовавшейся при этом активной поддержкой со стороны США. В то же время стратегически американцы могут как угодно торпедировать израильские власти, но за сам Израиль они на официальном уровне всегда будут выступать по полной программе, потому что Израиль — их главный форпост на Ближнем Востоке. Это, конечно, во многом элемент внутренней политики, потому что оказывает сильнейшее влияние и на то, как голосуют американские евреи и значительная доля протестантов. А внутренняя политика, не только в США, всегда определяет внешнюю.

Израильские солдаты занимают позиции возле границы Израиля с сектором Газа Фото: REUTERS/Amir Cohen

— До сих пор не до конца понятны настоящие цели правительства Нетаньяху. «Стереть ХАМАС с лица земли» больше похоже на лозунг, и этого очевидно достичь не удастся.

— Я считаю, что цели у Нетаньяху сугубо внутриполитические. Ему нужно доказать, что он сильный лидер, который может наказать ХАМАС. Говорят, что спецслужбы проспали момент атаки. Я в это не верю. В секторе Газа работало и продолжает работать огромное количество осведомителей израильской разведки. При этом, вспомните, насколько напряженной была внутренняя ситуация в Израиле до конфликта. Сейчас у Нетаньяху есть прекрасная возможность консолидировать общество и набрать политических очков. Единственный минус в этой ситуации — чудовищный уровень ужесточения, который может повлиять на международную репутацию израильских властей. Нетаньяху движется к своей цели. Как только он почувствует, что с точки зрения степени возмездия к нему нет вопросов у израильтян, начнутся переговоры. Так же как это уже неоднократно бывало. Обычно эти эскалации заканчиваются при посредничестве Египта. При этом свою роль может сыграть и Россия. У нас отличные контакты с ХАМАС, хорошие контакты с Западным Иерусалимом, я считаю, что это нужно использовать. И Москва не может себе позволить отсутствовать в таком регионе, как Ближний Восток.

Фото: REUTERS/Mohammed Salem

Можно сказать, что это идеальный шторм. В новом витке эскалации были заинтересованы очень-очень многие. Однако очевидно, что конфликт явно приобрел ненормальные масштабы — с обеих сторон. Сомневаюсь, что архитекторы этого кризиса могли ожидать подобное. И действительно, как говорил и Владимир Путин, и Реджеп Эрдоган, сейчас существует реальная опасность расползания этого кризиса на остальной регион.

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