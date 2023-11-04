Генсек ООН Гутерриш раскритиковал удар Израиля по колонне машин скорой помощи в Газе

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в пятницу, 3 ноября, сообщил, что потрясен сообщением об ударе Израиля по машинам скорой помощи в секторе Газа.

«Я в ужасе от сообщения о нападении в Газе на колонну машин скорой помощи возле больницы «Аль-Шифа». Изображения тел, разбросанных по улице возле больницы, душераздирающие. Но я не забываю террористические атаки, совершенные в Израиле ХАМАС, а также убийства, увечья и похищения, в том числе женщин и детей», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте организации.

Генсек ООН также сообщил, что убежища Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) заполнены почти в четыре раза больше своей вместимости и подвергаются бомбардировкам. Морги переполнены. Также у организации вызывает опасение санитарная ситуация в Газе и наблюдается рост заболеваемости и респираторных заболеваний, особенно среди детей.

Ранее, 3 ноября, гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что шокирован сообщениями об атаке на машины скорой помощи у больницы «Аш-Шифа». Он подчеркнул, что пациенты, медицинские работники, медучреждения и машины скорой помощи должны быть защищены.

В тот же день сообщалось, что не менее 15 человек погибли при атаке Израиля на больницу «Аш-Шифа» в Газе. Кроме того, был нанесен удар по автоколонне с гуманитарной помощью, перевозившей раненых в трех районах города Газа.

Эта больница уже подвергалась обстрелу 29 октября. Незадолго до этого Красный Полумесяц сообщал, что израильские власти повторно предупредили организацию о необходимости эвакуировать людей из данного медицинского учреждения.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.