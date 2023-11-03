Глава ВОЗ заявил о шоке после сообщений об атаке по машине скорой помощи в Газе

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что шокирован сообщениями об атаке на машины скорой помощи у больницы «Аш-Шифа». Об этом в пятницу, 3 ноября, он написал на своей странице в X.

Армия Израиля (ЦАХАЛ) ранее в этот день сообщила об ударе по машине скорой помощи. По сведениям израильских военных, в автомобиле находились участники палестинского движения ХАМАС.

«Совершенно шокирован сообщениями об атаках на эвакуирующие пациентов машины скорой помощи недалеко от больницы «Аш-Шифа» в Газе. Это привело к гибели людей, ранениям и разрушениям», — говорится в сообщении.

Он подчеркнул, что пациенты, медицинские работники, медучреждения и машины скорой помощи должны быть защищены.

Ранее, 3 ноября, сообщалось, что не менее 15 человек погибли при атаке Израиля на больницу «Аш-Шифа» в Газе. Кроме того, был нанесен удар по автоколонне с гуманитарной помощью, перевозившей раненых в трех районах города Газа.

Эта больница уже подвергалась обстрелу 29 октября. Незадолго до этого Красный Полумесяц сообщал, что израильские власти повторно предупредили организацию о необходимости эвакуировать людей из данного медицинского учреждения.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

По последним данным, с начала эскалации палестино-израильского конфликта со стороны Израиля пострадали 5,4 тыс., погибло более 1,4 тыс, со стороны Палестины пострадали 23,5 тыс., погибли 9,2 тыс.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.