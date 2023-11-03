Реклама
Прямой эфир
Общество
Правительство ввело особый порядок воинского учета для заключенных
Мир
ГА ООН приняла резолюцию России по борьбе с нацизмом
Мир
США объявили о новом пакете военной помощи Украине на $125 млн
Общество
Путин заявил о важности изучения правил дорожного движения в школе
Интернет и технологии
Роскомнадзор прокомментировал информацию о возвращении TikTok в Россию
Мир
Израиль перестал информировать Россию об ударах по Сирии
Мир
Россия и Мьянма проведут совместные военно-морские учения
Общество
Минюст РФ добавил в реестр иноагентов пять человек
Общество
Меликов призвал жителей Дагестана не давать манипулировать собой
Культура
Стала известна дата продажи мемуаров Бритни Спирс в России
Общество
Очередь выстроилась за браслетами для покупки билетов на «Щелкунчик»
Происшествия
Тела девяти погибших извлечены из-под завалов в Чаплинке после удара ВСУ
Мир
Лидер «Хезболлы» Насрулла не исключил полномасштабной войны на ливанском фронте
Сюжет:

В ЦАХАЛ удар по машине скорой помощи объяснили ее связью с ХАМАС

ЦАХАЛ: самолет ударил по используемой ХАМАС для прикрытия машине скорой помощи
0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Армия Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об ударе по машине скорой помощи. По сведениям израильских военных, в автомобиле находились участники палестинского движения ХАМАС. Об этом представители ЦАХАЛ сообщили в своем Telegram-канале в пятницу, 3 ноября.

В результате удара, нанесенного авиацией израильской армией, погибли несколько бойцов ХАМАС. Подробности не озвучивались, но в ЦАХАЛ заявили, что детали произошедшего уже переданы спецслужбам.

«У нас есть информация, которая показывает, что один из методов работы Хамаса заключается в переброске людей и оружия на машинах скорой помощи», — заявлено в сообщении.

Также представители израильской армии подчеркнули, что эта территория объявлена зоной боевых действий.

«Мирных жителей в этом районе неоднократно призывали эвакуироваться на юг в целях их собственной безопасности», — написали они.

Наземная орбита: к чему ведет расширение операций Израиля в Газе
И как на действия еврейского государства реагирует международное сообщество

Ранее в тот же день сообщалось, что не менее 15 человек погибли при атаке Израиля на больницу «Аш-Шифа» в Газе. Кроме того, был нанесен удар по автоколонне с гуманитарной помощью, перевозившей раненых в трех районах города Газа.

Ранее, 31 октября, палестинский Красный Полумесяц сообщил о новых авиаударах Израиля по территории вокруг больницы «Аль-Кудс» на севере сектора Газа. Отмечалось, что здание дрожит, а гражданские лица и рабочие бригады испытывают страх и панику.

Эта больница уже подвергалась обстрелу 29 октября. Незадолго до этого Красный Полумесяц сообщал, что израильские власти повторно предупредили организацию о необходимости эвакуировать людей из данного медицинского учреждения.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

По последним данным, с начала эскалации палестино-израильского конфликта со стороны Израиля пострадали 5,4 тыс., погибло более 1,4 тыс, со стороны Палестины пострадали 23,5 тыс., погибли 9,2 тыс.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023