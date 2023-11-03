В ЦАХАЛ удар по машине скорой помощи объяснили ее связью с ХАМАС

Армия Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об ударе по машине скорой помощи. По сведениям израильских военных, в автомобиле находились участники палестинского движения ХАМАС. Об этом представители ЦАХАЛ сообщили в своем Telegram-канале в пятницу, 3 ноября.

В результате удара, нанесенного авиацией израильской армией, погибли несколько бойцов ХАМАС. Подробности не озвучивались, но в ЦАХАЛ заявили, что детали произошедшего уже переданы спецслужбам.

«У нас есть информация, которая показывает, что один из методов работы Хамаса заключается в переброске людей и оружия на машинах скорой помощи», — заявлено в сообщении.

Также представители израильской армии подчеркнули, что эта территория объявлена зоной боевых действий.

«Мирных жителей в этом районе неоднократно призывали эвакуироваться на юг в целях их собственной безопасности», — написали они.

Ранее в тот же день сообщалось, что не менее 15 человек погибли при атаке Израиля на больницу «Аш-Шифа» в Газе. Кроме того, был нанесен удар по автоколонне с гуманитарной помощью, перевозившей раненых в трех районах города Газа.

Ранее, 31 октября, палестинский Красный Полумесяц сообщил о новых авиаударах Израиля по территории вокруг больницы «Аль-Кудс» на севере сектора Газа. Отмечалось, что здание дрожит, а гражданские лица и рабочие бригады испытывают страх и панику.

Эта больница уже подвергалась обстрелу 29 октября. Незадолго до этого Красный Полумесяц сообщал, что израильские власти повторно предупредили организацию о необходимости эвакуировать людей из данного медицинского учреждения.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

По последним данным, с начала эскалации палестино-израильского конфликта со стороны Израиля пострадали 5,4 тыс., погибло более 1,4 тыс, со стороны Палестины пострадали 23,5 тыс., погибли 9,2 тыс.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.