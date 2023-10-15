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Число жертв в результате атак ХАМАС в Израиле достигло 1,4 тыс.

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Фото: REUTERS/Ronen Zvulun
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Число погибших израильтян в результате нападения палестинского движения ХАМАС достигло 1,4 тыс., еще более 3,5 тыс. человек пострадали. Об этом сообщил телеканал I24.

«Потери Израиля в результате атак ХАМАС достигли по меньшей мере 1400 убитых и 3500 раненых, ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля. — Ред.) размещает войска на границе с сектором Газа на случай возможного наземного вторжения в сектор Газа», — говорится в сообщении.

Помимо этого, канал указывает, что израильские военные уведомили семьи 155 заложников о том, что их близкие удерживаются в секторе Газа.

Между тем минздрав Палестины сообщил, что число погибших при ударах Израиля по сектору Газа палестинцев превысило 2,6 тыс., 9,6 тыс. человек получили ранения. Также отмечалось, что спасателям в Газе не хватает оборудования для извлечения тел.

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Утром 7 октября ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа, а позже объявил о начале операции «Железные мечи».

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.

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