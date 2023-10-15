В Газе сообщили о нехватке оборудования для извлечения погибших из-под завалов

Спасателям в секторе Газа не хватает оборудования для извлечения тел погибших от ударов Израиля по анклаву Палестины. Об этом в воскресенье, 15 октября, сообщил представитель палестинского минздрава в секторе Газа Ашраф аль-Кудра, его слова передает телеканал Al Ghad.

«Разложение тел погибших представляет собой угрозу окружающей среде и здоровью населения сектора Газа», — заявил он.

Представитель минздрава также указал на снижение возможностей местной системы здравоохранения, которая из-за увеличивающейся нагрузки не может охватить все районы, особенно с учетом нападений на бригады скорой помощи со стороны Израиля.

Утром 7 октября ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа и вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа, а позже объявил о начале операции «Железные мечи».

13 октября стало известно, что Израиль проинформировал ООН о необходимости эвакуации 1,1 млн палестинцев на юг сектора Газа в течение суток. В свою очередь, ХАМАС призвало жителей не делать этого. Палестинцы заявили, что они отвергают призывы эвакуироваться на юг анклава или отправиться в Египет.

По последним данным, число жертв среди израильтян после нападения ХАМАС возросло до 1,3 тыс. человек, еще 3,3 тыс. получили ранения. Число палестинцев, погибших в результате ударов по сектору Газа, достигло 2,6 тыс. человек, еще 10,2 тыс. получили ранения.

Палестина пытается добиться создания на территориях Западного берега реки Иордан и сектора Газа собственного суверенного государства в границах 1967 года со столицей в Иерусалиме. Израиль, в свою очередь, отказывается вернуться к данным границам и делить Иерусалим.