ХАМАС призвало игнорировать рекомендации Израиля об эвакуации на юг анклава

ХАМАС призвало население сектора Газа не следовать рекомендациям Израиля об эвакуации на юг анклава. Об этом 13 октября сообщает политбюро палестинского движения.

«Мы твердо стоим на своей земле и остаемся в своих домах, никакого перемещения и депортации не будет», — сказано в заявлении ХАМАС в Telegram-канале.

В сообщении говорится, что палестинцы отвергают призывы эвакуироваться на юг анклава или отправиться в Египет.

«Сцены миграции и вынужденного переселения стали историей, которая не повторится до триумфального возвращения нашего народа на оккупированную землю Палестины», — добавили в ХАМАС.

7 октября территория Израиля подверглась массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, ответственность за это взяло на себя ХАМАС. Израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ. Министр обороны Йоав Галант объявил о старте операции «Железные мечи», первый этап которой уже завершен.

9 октября израильские власти приняли решение ввести полную блокаду сектора Газа, отключив электричество, воду, а также перекрыв поставки продовольствия и топлива.

12 октября в ООН призвали мировое сообщество собрать $294 млн для того, чтобы удовлетворить основные гуманитарные потребности палестинцев в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан.

По последним данным, число жертв в секторе Газа достигло 1537, ранения получили 6612 человек. В Израиле погибло 1,3 тыс., еще 3,7 тыс. пострадали.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.