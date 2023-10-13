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ХАМАС призвало игнорировать рекомендации Израиля об эвакуации на юг анклава

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Фото: REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa
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ХАМАС призвало население сектора Газа не следовать рекомендациям Израиля об эвакуации на юг анклава. Об этом 13 октября сообщает политбюро палестинского движения.

«Мы твердо стоим на своей земле и остаемся в своих домах, никакого перемещения и депортации не будет», — сказано в заявлении ХАМАС в Telegram-канале.

В сообщении говорится, что палестинцы отвергают призывы эвакуироваться на юг анклава или отправиться в Египет.

«Сцены миграции и вынужденного переселения стали историей, которая не повторится до триумфального возвращения нашего народа на оккупированную землю Палестины», — добавили в ХАМАС.

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7 октября территория Израиля подверглась массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, ответственность за это взяло на себя ХАМАС. Израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ. Министр обороны Йоав Галант объявил о старте операции «Железные мечи», первый этап которой уже завершен.

9 октября израильские власти приняли решение ввести полную блокаду сектора Газа, отключив электричество, воду, а также перекрыв поставки продовольствия и топлива.

12 октября в ООН призвали мировое сообщество собрать $294 млн для того, чтобы удовлетворить основные гуманитарные потребности палестинцев в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан.

По последним данным, число жертв в секторе Газа достигло 1537, ранения получили 6612 человек. В Израиле погибло 1,3 тыс., еще 3,7 тыс. пострадали.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.

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