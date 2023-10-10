В ООН осудили решение Израиля о блокаде сектора Газа

Введенная Израилем блокада сектора Газа чревата существенным усугублением и без того тяжелого положения в сфере прав человека и гуманитарной ситуации. Об этом 10 октября заявил верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк.

«Введение блокады, которая ставит под угрозу жизнь мирных жителей и лишает их товаров, необходимых для выживания, запрещено международным гуманитарным правом», — говорится в его заявлении, опубликованном на сайте управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ).

Тюрк подчеркнул, что любые ограничения на передвижение людей и перемещение товаров должны быть обоснованы военной необходимостью. В противном случае их можно расценивать как «коллективное наказание», отметил он.

Накануне, 9 октября, израильские власти приняли решение ввести полную блокаду сектора Газа, отключив электричество, воду, а также перекрыв поставки продовольствия и топлива, напомнили в УВКПЧ.

По оценке управления ООН по правам человека, это ухудшит гуманитарную ситуацию в секторе Газа, в том числе возможность медицинских учреждений работать в условиях растущего числа раненых.

Также 9 октября генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал Израиль соблюдать международное право при операциях в Газе. Он отметил, что ситуация в Газе была тяжелой и до обострения конфликта, теперь же она может ухудшаться «в геометрической прогрессии».

Массированный ракетный обстрел Израиля со стороны сектора Газа начался утром 7 октября: боевики вторглись в приграничные районы на юге страны. Палестинское исламистское движение «ХАМАС» взяло на себя ответственность за ракетный удар. Министр обороны Израиля Йоав Галант распорядился призвать резервистов на военную службу, израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ.

В этот же день Галант объявил о развязанной боевиками Палестины войне и объявил о старте операции «Железные мечи», первый этап которой уже завершен. 8 и 9 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжила наносить удары по сектору Газа. Только за ночь на 9 октября ее истребители, вертолеты и артиллерия поразили более 500 военных целей палестинского движения «ХАМАС» и «Исламского джихада» (запрещенная в РФ организация) в секторе Газа.

По последним данным, более 900 жителей Израиля погибли в результате атак движения «ХАМАС». В свою очередь минздрав Палестины сообщил, что с начала эскалации в секторе Газа погибли 704 палестинца.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.