Давить на Газу: к чему приведет наземная операция Израиля против ХАМАС

Корень причин обострения вокруг сектора Газа лежит в нежелании США выйти на урегулирование конфликта через создание двух государств , сказал «Известиям» посол Палестины в Москве Абдель Хафиз Нофаль. В Израиле в то же время считают, что для завершения войны необходимо ликвидировать ХАМАС как военно-политическую организацию . Стороны продолжают обмениваться ракетными ударами третий день. Израиль, по сообщениям американских СМИ, готовится к наземной операции. Что происходит в регионе и как стороны видят разрешение конфликта — в материале «Известий» .

Продолжение эскалации

Третий день войны боевиков ХАМАС и Израиля не принес никакого понимания относительно перспектив урегулирования ситуации: израильские военные подвергали обстрелу сектор Газа, ХАМАС нанесло массированные ракетные удары по Тель-Авиву, Иерусалиму, Ашкелону и другим населенным пунктам .

По последним данным, в секторе Газа погибли 560 человек, более 2900 получили ранения. Израиль сообщает о более 700 погибших и 2150 раненых. Происходящие события по интенсивности уже сравнивают с войной Судного дня (6–25 октября 1973 года), многие поддерживают силовой вариант борьбы с ХАМАС, который разрабатывает правительство Израиля.

В заложниках, по заявлению палестинской стороны, находится более 100 человек , среди которых не только мирные жители, но и военные. При этом представитель батальона ХАМАС Абу Обейда заявил, что в результате одной из атак Израиля по сектору Газа погибли четверо из пленных.

Израильские власти в первой половине дня 9 октября заявили о восстановлении контроля над всеми населенными пунктами на юге страны , которые были атакованы ХАМАС. Министр обороны еврейского государства Йоав Галант объявил о начале полной блокады сектора Газа : в анклав перестанет поступать продовольствие, топливо и электроэнергия.

Израильские солдаты Фото: AP Photo/Tsafrir Abayov

«Я дал распоряжение — Газа будет в полной блокаде. [В сектор Газа] не будет [поставок] электричества и топлива. Мы сражаемся с варварами и будем давать соответствующий ответ», — говорится в заявлении министра, распространенном ведомством.

Также на территорию анклава с 9 октября прекращены поставки воды: «Того, что было, больше не будет» — так в социальной сети Х прокомментировал это решение министр энергетики Израиля Исраэль Кац.

На фоне напряженной ситуации МИД РФ заявил, что Россия будет готова эвакуировать из зоны конфликта всех желающих граждан . По последним данным нашего посольства в Израиле, официально пропавшими без вести в результате атак ХАМАС числятся четверо россиян. К вечеру стало известно о гибели одного гражданина РФ , сообщило «РИА Новости» со ссылкой на российское посольство.

Внешние игроки готовятся к тому, что Израиль в ближайшее время начнет наземную операцию . 9 октября The Washington Post писала: администрация США полагает, что Израиль перейдет к широкомасштабному сухопутному наступлению в ближайшие 24–48 часов . До этого, пишет издание, Израиль попросил нарастить сотрудничество с США по обмену разведданными о ситуации на юге Ливана: Израиль опасается, что к боевым действиям, которые ведет ХАМАС, могут присоединиться боевики «Хезболлы» .

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что ответ еврейского государства на атаки ХАМАС «изменит Ближний Восток».

По сообщениям СМИ и экспертов, на север Израиля уже выдвинулись значительные силы, чтобы сдерживать возможные боевые действия со стороны «Хезболлы». ЦАХАЛ сообщила, что в течение дня был нейтрализован ряд вооруженных подразделений, которые проникли на территорию Израиля , и солдаты продолжают прочесывать местность для определения наличия диверсантов на территории страны. Вертолеты ВВС Израиля, по сообщениям ЦАХАЛ, наносят удары по территории Ливана.

Израильские солдаты занимают позиции возле израильской границы с сектором Газа Фото: AP Photo/Oren Ziv

В то же время Иран опроверг заявления, прозвучавшие накануне в материале The Wall Street Journal, в котором утверждалось, что Тегеран якобы помогал ХАМАС спланировать атаку на Израиль 7 октября, а 2 октября на встрече в Бейруте одобрил ее старт.

«Решения, принимаемые палестинским сопротивлением, самостоятельны и неизменно соответствуют законным интересам палестинского народа. Мы решительно выступаем в поддержку Палестины, однако не участвуем в ее ответных действиях , поскольку они принимаются исключительно самой Палестиной», — заявили в иранском постпредстве при ООН.

Палестина обвиняет США

Палестина корнем проблем видит нежелание США следовать резолюциям ООН, в которых фиксируется разрешение конфликта на основе принципа построения двух государств . Об этом в разговоре с «Известиями» заявил посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль.

— Израиль последние годы усиливал давление на Газу . Эта ситуация началась не вчера и не позавчера. США не дают остановить ситуацию, предоставляя Израилю время, чтобы построить свое государство в ущерб палестинским образованиям. США поддерживают Израиль материально и оружием, вместо того чтобы выйти на международную конференцию и привести в действие резолюцию о построении двух государств, — отмечает Нофаль.

При этом палестинский посол в России добавил, что позиция образования относительно прямых переговоров с еврейским государством не изменилась и Палестина готова к ним.

Фото: Global Look Press/Sarah Silbiger - Pool via CNP

— Президент [РФ Владимир] Путин еще несколько лет назад предлагал Москву в качестве переговорной площадки. Мы тогда четко выразили свое согласие. После этого Нетаньяху не один раз прилетал в Россию, но всегда отказывался отвечать на вопрос о переговорах . Мы видим, что США, вместо того чтобы выйти на прямой диалог на площадках ООН или «квартета» (переговорный формат, включающий США, Россию, ЕС и ООН, работает с 2002 года. — «Известия»), помогают Израилю, посылая деньги и оружие. Мы готовы [к переговорам], если есть твердое желание восстановить мир , — сказал палестинский дипломат.

Кроме того, Нофаль заявил, что Палестина продолжает придерживаться договоренностей в Осло, заключенных в 1993 и 1995 годах, в рамках которых Палестина признает Государство Израиль на 78% территории, тогда как само палестинское государственное образование должно было занять 22%.

Востоковед и политолог Вячеслав Матузов также видит одну из ключевых причин сложившейся на сегодня ситуации в регионе Ближнего Востока в попытках США развалить работу «квартета» и подчинить повестку собственным взглядам.

— Американцы взяли всё под свой контроль, пока Россия отвлеклась на Сирию, Центральную Азию и внутренние вопросы. США в одностороннем порядке разработали собственный план, который согласовали только с Израилем, не проинформировав ни арабские страны, ни Палестину, ни «четверку» о своих намерениях. План назвали «сделка века», содержание которого не раскрывалось . Можно было только по обрывочным заявлениям понять, что он сводился к переселению всех арабов с Западного берега на Восточный и построению чисто еврейского государства, — говорит Матузов.

По словам политолога, этот план «приводил в ужас» даже американских специалистов по Ближнему Востоку, поскольку не учитывал реальных интересов арабского населения .

— Всё это, особенно учитывая серию революций на Ближнем Востоке, инспирированных Западом, привело к созданию нестабильной ситуации для Израиля на Ближнем Востоке, — считает Матузов.

Израиль обвиняет ХАМАС

В Израиле, который последние месяцы подвергался периодическим атакам со стороны ХАМАС, заявляют об агрессивности и недоговороспособности боевиков .

— Никакого способа урегулирования ситуации ни я, ни кто другой вообще не видит. Не может быть ситуация урегулирована, прежде чем будет уничтожено ХАМАС — не как идея, а как организация, военная сила . Сегодня это абсолютный консенсус в Израиле — и военных, и специалистов, — что эти игры с бесконечными раундами и временными усмирениями, переговорами должны быть окончены. Это уже не сработало . И сегодня мы платим очень тяжелую цену, — говорит «Известиям» политолог, экс-советник премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Бенни Брискин.

Фото: Global Look Press/Yousef Masoud

Таким образом, Израиль рассматривает возможный способ решения проблемы исключительно через уничтожение ХАМАС как военно-политической организации.

При этом собеседник признает, что реакция армии на проникновение в Израиль боевиков ХАМАС в первые часы стала провалом для страны.

— Всем понятно, что был огромный провал разведки во время начала войны, оперативный провал, провал в доставке спецподразделений для защиты мирных граждан, которых атаковали физически. Фактически впервые в истории Израиля гражданское население оказалось на фронте . Во время всех войн убитыми были в основном солдаты, если не учитывать террористические акты на территории Израиля в прошлом. Сейчас в этой войне под ударом в первую очередь оказались гражданские лица, — говорит Брискин.

Вопросы к реакции армии Израиля есть и у обычных граждан: «Я чувствую, что в первые сутки страна нас немножко бросила, не было достойного спасения, не было никакой реакции, и вообще непонятно, как такое произошло, что они смогли пробраться. Где были танки, самолеты, вертолеты, где была армия, где были все? И почему это происходит до сих пор? Можно было предотвратить. Произошло что-то ужасное, чего мы не понимаем, и вряд ли чем-то можно это объяснить», — рассказала о своих эмоциях жительница города на юге Израиля на правах анонимности.

В целом же ситуация складывается тяжелая. Ожидаемая наземная операция только усугубит гуманитарную ситуацию в секторе Газа , особенно на фоне отказа от предоставления помощи со стороны Евросоюза. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков обратил внимание, что остается высокий риск вовлечения в конфликт третьих стран.

В то же время 16 израильских депутатов от правящей коалиции уже подписали обращение к Нетаньяху с требованием взять сектор Газа под полный контроль и ликвидировать или изгнать всех боевиков ХАМАС.