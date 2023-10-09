Давить на Газу: к чему приведет наземная операция Израиля против ХАМАС
Корень причин обострения вокруг сектора Газа лежит в нежелании США выйти на урегулирование конфликта через создание двух государств, сказал «Известиям» посол Палестины в Москве Абдель Хафиз Нофаль. В Израиле в то же время считают, что для завершения войны необходимо ликвидировать ХАМАС как военно-политическую организацию. Стороны продолжают обмениваться ракетными ударами третий день. Израиль, по сообщениям американских СМИ, готовится к наземной операции. Что происходит в регионе и как стороны видят разрешение конфликта — в материале «Известий».
Продолжение эскалации
Третий день войны боевиков ХАМАС и Израиля не принес никакого понимания относительно перспектив урегулирования ситуации: израильские военные подвергали обстрелу сектор Газа, ХАМАС нанесло массированные ракетные удары по Тель-Авиву, Иерусалиму, Ашкелону и другим населенным пунктам.
По последним данным, в секторе Газа погибли 560 человек, более 2900 получили ранения. Израиль сообщает о более 700 погибших и 2150 раненых. Происходящие события по интенсивности уже сравнивают с войной Судного дня (6–25 октября 1973 года), многие поддерживают силовой вариант борьбы с ХАМАС, который разрабатывает правительство Израиля.
В заложниках, по заявлению палестинской стороны, находится более 100 человек, среди которых не только мирные жители, но и военные. При этом представитель батальона ХАМАС Абу Обейда заявил, что в результате одной из атак Израиля по сектору Газа погибли четверо из пленных.
Израильские власти в первой половине дня 9 октября заявили о восстановлении контроля над всеми населенными пунктами на юге страны, которые были атакованы ХАМАС. Министр обороны еврейского государства Йоав Галант объявил о начале полной блокады сектора Газа: в анклав перестанет поступать продовольствие, топливо и электроэнергия.
Израильские солдаты
«Я дал распоряжение — Газа будет в полной блокаде. [В сектор Газа] не будет [поставок] электричества и топлива. Мы сражаемся с варварами и будем давать соответствующий ответ», — говорится в заявлении министра, распространенном ведомством.
Также на территорию анклава с 9 октября прекращены поставки воды: «Того, что было, больше не будет» — так в социальной сети Х прокомментировал это решение министр энергетики Израиля Исраэль Кац.
На фоне напряженной ситуации МИД РФ заявил, что Россия будет готова эвакуировать из зоны конфликта всех желающих граждан. По последним данным нашего посольства в Израиле, официально пропавшими без вести в результате атак ХАМАС числятся четверо россиян. К вечеру стало известно о гибели одного гражданина РФ, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на российское посольство.
Внешние игроки готовятся к тому, что Израиль в ближайшее время начнет наземную операцию. 9 октября The Washington Post писала: администрация США полагает, что Израиль перейдет к широкомасштабному сухопутному наступлению в ближайшие 24–48 часов. До этого, пишет издание, Израиль попросил нарастить сотрудничество с США по обмену разведданными о ситуации на юге Ливана: Израиль опасается, что к боевым действиям, которые ведет ХАМАС, могут присоединиться боевики «Хезболлы».
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что ответ еврейского государства на атаки ХАМАС «изменит Ближний Восток».
По сообщениям СМИ и экспертов, на север Израиля уже выдвинулись значительные силы, чтобы сдерживать возможные боевые действия со стороны «Хезболлы». ЦАХАЛ сообщила, что в течение дня был нейтрализован ряд вооруженных подразделений, которые проникли на территорию Израиля, и солдаты продолжают прочесывать местность для определения наличия диверсантов на территории страны. Вертолеты ВВС Израиля, по сообщениям ЦАХАЛ, наносят удары по территории Ливана.
Израильские солдаты занимают позиции возле израильской границы с сектором Газа
В то же время Иран опроверг заявления, прозвучавшие накануне в материале The Wall Street Journal, в котором утверждалось, что Тегеран якобы помогал ХАМАС спланировать атаку на Израиль 7 октября, а 2 октября на встрече в Бейруте одобрил ее старт.
«Решения, принимаемые палестинским сопротивлением, самостоятельны и неизменно соответствуют законным интересам палестинского народа. Мы решительно выступаем в поддержку Палестины, однако не участвуем в ее ответных действиях, поскольку они принимаются исключительно самой Палестиной», — заявили в иранском постпредстве при ООН.
Палестина обвиняет США
Палестина корнем проблем видит нежелание США следовать резолюциям ООН, в которых фиксируется разрешение конфликта на основе принципа построения двух государств. Об этом в разговоре с «Известиями» заявил посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль.
— Израиль последние годы усиливал давление на Газу. Эта ситуация началась не вчера и не позавчера. США не дают остановить ситуацию, предоставляя Израилю время, чтобы построить свое государство в ущерб палестинским образованиям. США поддерживают Израиль материально и оружием, вместо того чтобы выйти на международную конференцию и привести в действие резолюцию о построении двух государств, — отмечает Нофаль.
При этом палестинский посол в России добавил, что позиция образования относительно прямых переговоров с еврейским государством не изменилась и Палестина готова к ним.
— Президент [РФ Владимир] Путин еще несколько лет назад предлагал Москву в качестве переговорной площадки. Мы тогда четко выразили свое согласие. После этого Нетаньяху не один раз прилетал в Россию, но всегда отказывался отвечать на вопрос о переговорах. Мы видим, что США, вместо того чтобы выйти на прямой диалог на площадках ООН или «квартета» (переговорный формат, включающий США, Россию, ЕС и ООН, работает с 2002 года. — «Известия»), помогают Израилю, посылая деньги и оружие. Мы готовы [к переговорам], если есть твердое желание восстановить мир, — сказал палестинский дипломат.
Кроме того, Нофаль заявил, что Палестина продолжает придерживаться договоренностей в Осло, заключенных в 1993 и 1995 годах, в рамках которых Палестина признает Государство Израиль на 78% территории, тогда как само палестинское государственное образование должно было занять 22%.
Востоковед и политолог Вячеслав Матузов также видит одну из ключевых причин сложившейся на сегодня ситуации в регионе Ближнего Востока в попытках США развалить работу «квартета» и подчинить повестку собственным взглядам.
— Американцы взяли всё под свой контроль, пока Россия отвлеклась на Сирию, Центральную Азию и внутренние вопросы. США в одностороннем порядке разработали собственный план, который согласовали только с Израилем, не проинформировав ни арабские страны, ни Палестину, ни «четверку» о своих намерениях. План назвали «сделка века», содержание которого не раскрывалось. Можно было только по обрывочным заявлениям понять, что он сводился к переселению всех арабов с Западного берега на Восточный и построению чисто еврейского государства, — говорит Матузов.
По словам политолога, этот план «приводил в ужас» даже американских специалистов по Ближнему Востоку, поскольку не учитывал реальных интересов арабского населения.
— Всё это, особенно учитывая серию революций на Ближнем Востоке, инспирированных Западом, привело к созданию нестабильной ситуации для Израиля на Ближнем Востоке, — считает Матузов.
Израиль обвиняет ХАМАС
В Израиле, который последние месяцы подвергался периодическим атакам со стороны ХАМАС, заявляют об агрессивности и недоговороспособности боевиков.
— Никакого способа урегулирования ситуации ни я, ни кто другой вообще не видит. Не может быть ситуация урегулирована, прежде чем будет уничтожено ХАМАС — не как идея, а как организация, военная сила. Сегодня это абсолютный консенсус в Израиле — и военных, и специалистов, — что эти игры с бесконечными раундами и временными усмирениями, переговорами должны быть окончены. Это уже не сработало. И сегодня мы платим очень тяжелую цену, — говорит «Известиям» политолог, экс-советник премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Бенни Брискин.
Таким образом, Израиль рассматривает возможный способ решения проблемы исключительно через уничтожение ХАМАС как военно-политической организации.
При этом собеседник признает, что реакция армии на проникновение в Израиль боевиков ХАМАС в первые часы стала провалом для страны.
— Всем понятно, что был огромный провал разведки во время начала войны, оперативный провал, провал в доставке спецподразделений для защиты мирных граждан, которых атаковали физически. Фактически впервые в истории Израиля гражданское население оказалось на фронте. Во время всех войн убитыми были в основном солдаты, если не учитывать террористические акты на территории Израиля в прошлом. Сейчас в этой войне под ударом в первую очередь оказались гражданские лица, — говорит Брискин.
Вопросы к реакции армии Израиля есть и у обычных граждан: «Я чувствую, что в первые сутки страна нас немножко бросила, не было достойного спасения, не было никакой реакции, и вообще непонятно, как такое произошло, что они смогли пробраться. Где были танки, самолеты, вертолеты, где была армия, где были все? И почему это происходит до сих пор? Можно было предотвратить. Произошло что-то ужасное, чего мы не понимаем, и вряд ли чем-то можно это объяснить», — рассказала о своих эмоциях жительница города на юге Израиля на правах анонимности.
В целом же ситуация складывается тяжелая. Ожидаемая наземная операция только усугубит гуманитарную ситуацию в секторе Газа, особенно на фоне отказа от предоставления помощи со стороны Евросоюза. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков обратил внимание, что остается высокий риск вовлечения в конфликт третьих стран.
В то же время 16 израильских депутатов от правящей коалиции уже подписали обращение к Нетаньяху с требованием взять сектор Газа под полный контроль и ликвидировать или изгнать всех боевиков ХАМАС.